Cinde: Decisión de Gobierno tendrá repercusión negativa para el país

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) advirtió de que la decisión del Gobierno de romper unilateralmente el convenio para la atracción de inversión extranjera directa tendrá repercusiones para el país.

Así lo señaló la organización mediante un comunicado de prensa emitido este mediodía, después de una reunión de los miembros de la Junta Directiva.

“Cinde manifiesta su preocupación por el retiro del apoyo y la afectación que esto tendrá para el país, y sorpresa por los puntos señalados”, dice el pronunciamiento.

De acuerdo con el ente privado, apolítico y sin fines de lucro, la decisión del Gobierno va más allá de la ruptura del convenio, mediante el cual transfiere ¢750 millones anuales. También, contempla la suspensión de las transferencias que la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) le realiza anualmente a la organización para potenciar la atracción de empresas extranjeras.

“Pese a no recibir notificación oficial aún, Cinde se muestra preocupado porque el ministro Manuel Tovar, junto con el gerente general de Procomer, Pedro Beirute, confirmaron en conferencia de prensa que Procomer había decidido retirar igualmente el apoyo a Cinde”, señala el pronunciamiento.

La suspensión de las transferencias estatales dejarían a Cinde sin un 73% de su presupuesto anual, que este año representa poco más de $4 millones.

En conferencia de prensa de este miércoles en la noche el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, negó el papel de Cinde en atracción de inversiones. Afirmó que las empresas extranjeras no llegan a Costa Rica por Cinde, sino por los incentivos que ofrece nuestro país.

Citó el talento humano, la democracia, el respeto a los derechos humanos, entre otros. “La inversión llega a Costa Rica. No llega por Cinde, por Procomer; llega por los incentivos que el país ofrece”, declaró Tovar.

En esa misma línea, además de alegar dificultades presupuestarias para transferir recursos públicos a la organización, reclamó que solo el 4% del empleo generado por empresas atraídas por Cinde se ubicó en la gran área metropolitana (GAM).

Mediante el comunicado de prensa, Cinde manifestó: “Llamó la atención que el ministro desconoció la experiencia técnica acumulada de 40 años por parte de Cinde como la agencia encargada de atraer inversiones y generar empleo”.

La organización agregó que el eje número uno de trabajo, establecido en su plan de Visión Estratégica 2023-2025, es precisamente generar empleabilidad fuera del Valle Central.

“A la fecha, 36 empresas están establecidas en comunidades fuera de la GAM con el apoyo de Cinde. Tan solo en el 2022, 10 de las 40 compañías atraídas se decidieron por una región fuera del Valle Central”, señala el comunicado.

Los 36 proyectos de inversión extranjera directa están ubicados en La Cruz, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, en Guanacaste; Cóbano, Orotina, Puntarenas y Buenos Aires, en Puntarenas; Limón,Pococí, Siquirres y Guácimo, en Limón; San Carlos y Grecia, en Alajuela; y Pérez Zeledón, en San José.

Durante la conferencia de prensa, al ministro Tovar le consultaron directamente sobre cuántos empleos se generaron en las costas y zonas rurales producto de las tareas de atracción por parte de su ministerio y Procomer.

No obstante, respondió que es un asunto que va más allá de los números. “Aquí el énfasis no es quién ha sido el responsable de no haber hecho, sino quién va a ser el responsable de qué es lo que tiene que hacer”, manifestó.