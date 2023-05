Gobierno niega papel de Cinde en atracción de inversión extranjera

Luego de romper unilateralmente el convenio con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, declaró que las empresas extranjeras no llegan a Costa Rica producto de la labor de esta organización.

“La inversión llega a Costa Rica. No llega por Cinde, por Procomer; llega por los incentivos que el país ofrece”, puntualizó luego de rescindir la alianza alegando problemas presupuestarios para aportar recursos estatales al programa de atracción de inversiones.

“A Costa Rica la eligen por su talento humano, por su apego a la ley, por los derechos humanos, por la democracia, por los incentivos intangibles que juegan hoy un papel clave a la hora de atraer inversión y, por supuesto, por los incentivos fiscales dentro de las zonas francas”, declaró Tovar.

El jerarca también justificó el rompimiento del ligamen con la agencia de atracción de inversión extranjera porque, según él, del total de puestos generados producto del establecimiento de empresas internacionales en 2022, solo un 4% está fuera de la gran área metropolitana (GAM).

Al jerarca le consultaron directamente cuántos empleos se generaron en las costas y zonas rurales producto de las tareas de atracción por parte de su ministerio y Procomer.

No obstante, respondió que es un asunto que va más allá de los números. “Aquí el énfasis no es quién ha sido el responsable de no haber hecho, sino quién va a ser el responsable de quién es lo que tiene que hacer”, manifestó.

Luego, agregó que el presidente Chaves “tiene un mandato soberano, en el sentido de que hay que generar esas oportunidades a esas señoras y jóvenes en San Carlos, Pital, Limón, Buenos Aires y Golfito”.

Afirmó que, para el Gobierno, sería vergonzoso no crear oportunidades para personas que viven fuera del centro del país.

El Gobierno anunció en la conferencia de prensa que será la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) el ente que asumirá las tareas de atraer la inversión extranjera directa al país.

Tovar destacó que, a diferencia de Cinde, que es un ente privado apolítico, Procomer es una entidad pública de carácter no estatal que cuenta con representantes del Gobierno y las cámaras empresariales.

Asimismo, el jerarca declaró que tanto él como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, también asumirán la labor de reunirse con principales inversionistas en Costa Rica.

“Hemos identificado que Procomer es la agencia mejor posicionada por su proyección internacional, por su enfoque de atender las regiones fuera de la GAM”, argumentó Tovar.

A pesar de los alegatos del funcionario en contra de Cinde, ese ente sin fines de lucro fue destacado en el 2022, por quinto año consecutivo, como la mejor promotora de inversiones del mundo por el Centro Internacional de Comercio de las Naciones Unidas (ITC, por sus siglas en inglés).

Esa organización destacó, como una de las principales cualidades de Cinde, que es un ente apolítico.

Procomer también ha sido reconocida por ITC. No obstante, recibió ese distintivo como agencia promotora de comercio, no así en inversiones.

¿Quién ordenó el rompimiento del convenio con Cinde?, consultaron al jerarca en conferencia de prensa. Afirmó que esa decisión “la han venido pensando desde el Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior, donde hay una Junta Directiva representada por cámaras empresariales que han apoyado esta decisión”.

Aseguró que la medida es apoyada por las diferentes cámaras empresariales. “Nadie ha votado en contra de esta decisión”, manifestó.

“Cinde es una institución de carácter privado que seguirá existiendo, tiene otras fuentes de financiamiento ajenas a los fondos públicos, pero sí recibe el 75% de sus recursos de fondos del Estado”, agregó Tovar.

Procomer no está especializada en inversión extranjera Copiado!

El gerente general de Procomer, Pedro Beirute, declaró que, aunque la agencia que representa está especializada en la promoción de exportaciones y encadenamientos productivos, le genera “seguridad y tranquilidad por la presencia internacional que tenemos, durante más de 25 años y estar donde estamos”.

Agregó que “es cierto que Procomer no está en el proceso de búsqueda (de inversiones) como objetivo específico fundamental de su agenda o de sus prioridades, pero que sí que ya lo viene haciendo”.

Beirute sostuvo que, en los últimos cinco años, Procomer le generó más de 70 leads a Cinde, es decir, empresas interesadas en asentarse o hacer negocios en Costa Rica. Afirmó que eso se logró “a través de la red de oficinas internacionales que tenemos en Asia, Medio Oriente, Europa, América del Sur, Centroamérica, Caribe y América del Norte”.

“Creemos que podemos asumir esta nueva directriz del Poder Ejecutivo, que está avalada y aceptada por nuestra Junta Directiva. Desde la administración eso es lo que vamos a hacer, ejecutar esa nueva directriz”.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, justificó la ruptura del acuerdo con Cinde. Foto: Archivo (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué es Cinde? Copiado!

Cinde es una organización privada, apolítica y sin fines de lucro que asesora y guía a empresas internacionales a establecer o ampliar sus operaciones en Costa Rica.

Además de los recursos que hasta ahora recibió del Estado, captaba recursos privados para potenciar la atracción de compañías extranjeras.

“Cinde es ahora la organización de promoción de inversión con la puntuación más alta desde que existe el parámetro”, destacó el informe del Centro Internacional del Comercio de las Naciones Unidas del 2022.