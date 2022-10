Incofer alega pérdida de grabación clave donde se discutió traspaso de propiedades en Limón

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) alega haber perdido la grabación de la sesión del Consejo Directivo del pasado 26 de setiembre, en la cual se habría presentado una fuerte discusión sobre la entrega de los terrenos donde está el centro de operación de carga en el Caribe, en favor de la Municipalidad de Limón, por solicitud expresa del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La Nación solicitó dicho audio luego de ser informada por fuentes internas sobre lo que supuestamente aconteció en ese encuentro de Junta Directiva. Las grabaciones de esas sesiones son documentos de acceso público por jurisprudencia constitucional, no obstante, mediante la oficina de prensa, la institución alegó que es “materialmente imposible” facilitarlo, debido a un problema técnico.

“Me permito indicarle que es materialmente imposible otorgarle una copia de dicha grabación, en vista de que la computadora asignada a la Secretaría de Actas del Consejo Directivo sufrió un fallo en su disco duro el pasado jueves 13 de octubre, perdiendo toda la información que se encontraba en dicho disco, incluso los audios de las sesiones del año 2022″, respondió la oficina de prensa.

Ante la respuesta, este medio de comunicación solicitó el acta de la sesión. En ese documento se recogen apuntes generales sobre las intervenciones de los directivos. No obstante, el Instituto todavía no ha remitido ese documento. Asimismo, se enviaron consultas al presidente ejecutivo de la entidad ferroviaria, Mario Arce, las cuales aún no han sido respondidas.

En principio, el presidente de Incofer se había opuesto al traspaso, al calificar los patios como medulares y estratégicos para el servicio ferroviario. (Foto de Archivo). (Albert Marín.)

Así se fraguó el acuerdo para ceder ‘vitales’ terrenos Copiado!

En una serie de publicaciones realizadas durante el mes de setiembre, La Nación reveló detalles sobre cómo se fraguó el acuerdo para ceder la propiedad de Incofer, en contra de criterios técnicos de esa misma institución, incluso, con el cambio de opinión del jerarca Mario Arce.

El 10 de agosto el funcionario dirigió a Casa Presidencial el oficio Incofer-PE-OF-0512-2022, en el cual respondió unas preguntas realizadas por el departamento de Giras e Información Territorial en torno a dicha propuesta. En ese documento el presidente de Incofer se opuso al traspaso al calificar los patios como medulares y estratégicos para el servicio ferroviario.

“Dada la importancia de las actividades que actualmente se desarrollan en el sitio, es claro que se trata de un inmueble vital, medular, estratégico, con una indiscutible y absoluta vocación ferroviaria e indispensable y necesario para la operación actual y vigente del Incofer en el transporte de carga y de turistas en la vertiente atlántica”, señala el documento firmado por Arce.

En los terrenos de 46.051 metros cuadrados, se encuentra el centro de operaciones del Incofer en el Caribe. Allí se ubican oficinas administrativas, patios y talleres del tren de carga y de transporte de turistas, servicios que actualmente están en operación. Además, durante la administración anterior, se invirtieron importantes recursos públicos en la remodelación de esa infraestructura.

Cesión de terrenos de Incofer golpea el tren de carga en Limón

Pese a los argumentos técnicos expuestos en el oficio, el jerarca convocó a los directivos a una reunión en privado y de emergencia el 27 de agosto para conocer una instrucción expresa del presidente Chaves, quien pidió aprobar el traspaso de la propiedad al ayuntamiento limonense para hacer el anuncio durante su gira a Limón, a finales de agosto.

Finalmente, el 29 de agosto se celebró una sesión extraordinaria para discutir el acuerdo. La votación quedó empatada con tres votos a favor y tres en contra; lo que marcó la diferencia fue el voto de calidad del presidente ejecutivo, Mario Arce, quien optó por ceder la propiedad que había calificado de vital para la operación de la institución que preside.

Al ser consultado sobre su cambio de posición, Arce alegó que, en ese oficio que remitió a Casa Presidencial, en realidad no expresa su criterio, sino la del Consejo Directivo del Incofer. Sin embargo, la carta la firmó él.

“Mi deber como presidente ejecutivo, ante cualquier consulta que se realizara sobre este tema, era manifestar la voluntad del órgano colegiado, es por esto que ante consulta del Departamento de Giras e Información Territorial de Casa Presidencial, se remitió el oficio INCOFER-PE-512-2022, en el cual se manifestaba la voluntad del Instituto”, aseguró el jerarca.

En otra de las publicaciones, La Nación reveló el audio de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo en la cual se llegó al acuerdo de ceder las propiedades. La sesión apenas duró nueve minutos y hubo poco derecho al debate.

Presidente de Incofer, Mario Arce, apuró a directivos que se opusieron a cesión de terrenos Jerarca restó importancia a criterio técnico de directivos de Incofer y los apuró a votar, alegando que debía trasladarse rápidamente hacia la Asamblea.

El encuentro se caracterizó por las constantes interrupciones y los apremios del presidente ejecutivo de Incofer, Mario Arce, a los directivos que se oponían a las medidas. En respuestas enviadas posterior a la publicación, Incofer argumentó que la sesión se realizó con esa rapidez porque el jerarca estaba citado ese mismo día en la Asamblea Legislativa para referirse al presupuesto de la institución para el año entrante.

“En principio, en todas las sesiones se da el tiempo necesario para que todas las personas puedan exponer y presentar sus argumentos, con la nueva conformación de la Junta Directiva no ha sido extraño tener sesiones de Consejo Directivo de más de dos horas, sin embargo, por la situación que se presentaba en ese momento, que el señor presidente ejecutivo debía asistir a una comparecencia; fue por esa razón y motivo excepcional que se generó ese tema de la premura.

“No obstante, y como consta en la grabación no se presionó a nadie para votar, la solicitud que él hizo para justificar los votos de forma claro y concreta, a nadie se le exigió votar rápidamente. Por otro lado, es importante indicar que los miembros del Consejo pueden ampliar su justificación a sus votos por escrito, de tal forma que sean incorporada al acta. A nadie se le limita su derecho a hablar o a presentar los argumentos que quieran, pero pueden darse motivos excepcionales que hagan que se tengan que acortar los tiempos”, señaló la entidad a través de la oficina de prensa.

La orden fue girada por Rodrigo Chaves Copiado!

Durante el Consejo de Gobierno, celebrado el 31 de agosto durante la gira presidencial a Limón, el propio mandatario reconoció que él mismo fue quien giró la orden para que Incofer cediera los terrenos a la Municipalidad de Limón, para que realice un proyecto que el gobierno local aún no tiene definido. Chaves dijo que la propiedad se la pidió el alcalde Néstor Mattis.

“Inmediatamente, ahí mismo, le dije: ‘Alcalde, cuente con eso’. Ahí mismo, instruí al presidente ejecutivo de Incofer, para que la Junta Directiva tomara el acuerdo y, este mismo lunes, el acuerdo está en firme.

“Le estoy ordenando aquí, delante de ustedes, al ministro de Justicia, don Gerald Campos, que le instruya al notario del Estado que le pase esa propiedad de manera inmediata a la Municipalidad”.

“Haga algo bien bonito alcalde, porque esa propiedad es hermosa, está al frente del malecón y sería una oportunidad valiosa para traer a gente a gastar dólares aquí”, expresó Rodrigo Chaves durante la sesión de Consejo de Gobierno abierto celebrado en Limón.

Incofer deberá desalojar por completo su centro de operaciones en Limón a más tardar julio de 2025.

Opacidad en las sesiones de Junta Directiva Copiado!

Recién la semana anterior, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) también rechazó facilitar la grabación de la sesión de Junta Directiva donde se discutió sobre la nueva crisis financiera de esa entidad portuaria.

Japdeva alegó que su reglamento interno establece que las grabaciones de las reuniones “son para consultas o aclaraciones de la Junta Directiva única y exclusivamente”. Su decisión se contrapone a la jurisprudencia constitucional y otros pronunciamientos, los cuales establecen que tanto las actas como las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados son de acceso público.

Según el acta de la sesión de Junta Directiva del pasado 8 de setiembre, que hace una transcripción no literal de las intervenciones, la presidenta ejecutiva, Sucy Wing, informó de que la institución se quedará sin fondos antes de que finalice el año. En esa misma sesión, la jerarca solicitó al Consejo Directivo hacer una excepción y aprobar un plus salarial en favor de su jefe de despacho, José Lidier Azofeifa, por encima de otros trabajadores que esperan la ratificación de beneficios salariales.

Editorial: Arbitrariedad en Japdeva

La Nación contactó vía telefónica a Sucy Wing, el 28 de setiembre, para consultar sobre ambos temas, pero la jerarca aseguró que solo respondería a través de la encargada de prensa. Ese mismo día, este medio de comunicación solicitó una entrevista con la funcionaria para que aclarara el estado financiero de la entidad portuaria limonense. No obstante, el pasado 10 de octubre, Japdeva rechazó la entrevista.