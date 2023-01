Humorista y periodista tico denuncia que lo expulsaron de Nicaragua porque ‘no era apto’ para ingresar al país

El humorista y periodista costarricense, Juan Diego Ramírez, denunció este martes en sus redes sociales que autoridades migratorias de Nicaragua le negaron el ingreso a dicho en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Ramírez relató que el lunes iba a entrar a Nicaragua en bus a pasear con unos amigos durante una semana, pero al llegar a la frontera norte, oficiales nicaragüenses lo sacaron del vehículo, lo retuvieron por 90 minutos, lo intentaron intimidar y finalmente lo “tiraron” del lado costarricense.

Según Ramírez, quien es humorista de Repretel y periodista de la Municipalidad de San Pablo, los uniformados nicaragüenses ingresaron al bus a pasar lista, la cual fue brindada previamente por la empresa de transportes para agilizar los trámites migratorios.

“El policía leía los nombres de una forma exageradamente rápida, ‘Luis, Ana, David, Carlos, Juan Diego...’, y levantó la mirada y yo tenía la mano levantada porque temor nunca he tenido, nunca he hecho nada malo y me dijo ‘acompáñeme’”, contó el comunicador a La Nación este martes.

Después de eso, lo metieron en un cuarto donde “empezaron las insinuaciones, (dijeron) que los periodistas son nefastos, que decimos mentiras, que no debería existir la libertad de expresión en esa forma. A todas esas provocaciones yo me quedé callado”.

🚨🚨 ALERTA || Fui expulsado de Nicaragua como turista este lunes 02 de enero por el hecho de ser comunicador cuando el objetivo de mi viaje era turístico. Mucho cuidado para los viajantes a este país específicamente si usted es periodista o creador de contenido. Posted by Juan Diego Ramirez on Monday, January 2, 2023

Mientras lo tenían retenido, Ramírez observó que su nombre estaba resaltado en la lista de pasajeros del bus. Relató que en ese momento le prensaron un dedo con una gaveta. En seguida, aseguró que la intención de los policías era hacerlo enojar hasta provocar una escena violenta y justificar un arresto.

“Si yo le pegaba o le gritaba ya me iban a decir que lo intenté atacar. Ya ahí sí iba a pasar algo, que es lo que en Nicaragua se ha dicho que pasa, cosas muy, muy lamentables. Eso sí me da un poquito de miedo, pero no tuve terror, porque sí confié de que yo estaba haciendo las cosas bien”.

“Me confesaron que yo no era apto para ingresar a Nicaragua. A pesar de que yo iba con unos amigos para Managua a hacer un tour a diferentes ciudades, me dijeron que yo no podía continuar”, indicó.

Para él, los oficiales ya lo habían investigado y sabían sobre su profesión de periodista, y por esa razón no lo dejaron entrar al país vecino. Ramírez añadió que al lado suyo había una monja nicaragüense, que parecía mayor de edad y viajó en el mismo bus, quien también estaba siendo maltratada. Ramírez detalló que incluso había sido intimidada previamente por el chofer del bus.

Luego de hora y media, le dieron el pasaporte al humorista costarricense, lo sujetaron fuerte del codo derecho y lo soltaron de manera violenta en el lado costarricense.

“Piensen muy bien la posibilidad de asistir, de querer visitar Nicaragua, porque es un pueblo maravilloso de gente linda y de costumbres preciosas, de geografía increíble, pero de políticas autoritarias donde no permiten que la libertad de expresión se manifieste de ninguna forma”, señaló.

Ramírez debió esperar en el puesto fronterizo hasta cerca de las 3:30 p. m., cuando llegó en automóvil una amiga que en Granada le habían robado los documentos en un asalto y hasta que recuperó el pasaporte pudo salir del país.