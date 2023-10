Gobierno pidió ayuda a Noruega para estudios sobre explotación de hidrocarburos y gas natural

El Gobierno solicitó ayuda a Noruega para realizar estudios no intrusivos que permitan conocer el tamaño de las reservas nacionales de hidrocarburos y gas natural.

La gestión ante el país escandinavo fue confirmada, este miércoles, por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, explicó que el objetivo del estudio es obtener información más precisa a partir de datos con los que ya cuenta el Estado, a raíz de exploraciones realizadas en el pasado.

Tattenbach sostuvo que en la actualidad se cuenta con técnicas de investigación más avanzadas que permitirán encontrar más información y “tomar una decisión más educada”.

Por su parte, Chaves manifestó que “no existe contradicción entre la conservación del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales de un país”.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no descarta que se dé en el futuro una discusión sobre la explotación de gas natural e hidrocarburos en Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos (Foto: JOE LYNCH / Saudi Aramco / AFP) (JOE LYNCH/AFP)

En ese sentido, el mandatario se refirió a los decretos que se han emitido en gobiernos anteriores con moratorias a la explotación de estos recursos naturales.

“Aquí se han tomado decisiones producto de ideologías. Se han emitido una serie de decretos que han impedido la exploración del gas, que es con la que yo estoy más de acuerdo, y del petróleo. Echar eso para atrás va a requerir un diálogo nacional muy fuerte, pero no tenemos los elementos.

“¿Cómo vamos a decirle a la población si hay una oportunidad o no, si no sabemos cuánto dinero hay ahí en reservas? Lo que este gobierno ha decidido es no amarrarse ideológicamente; que yo creo que eso lo hicieron por poses, más que otra cosa”, afirmó.

Por otra parte, el presidente insistió en que los estudios que se buscan desarrollar son no intrusivos, es decir, que no se realizan perforaciones, sino que se utiliza tecnología moderna para monitorear los suelos.

“En eso pedimos ayuda a Noruega, estamos esperando la respuesta. Queremos determinar el valor del recurso y que sean los costarricenses los que digan qué queremos”, señaló el gobierno.

