Ministro Luis Amador aboga por exploración de gas natural

El ministro Amador asegura que plantea la exploración de gas natural a título personal, no como una posición del Gobierno de la República. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, aboga por la exploración de gas natural en Costa Rica. Sin embargo, afirma que lo hace a título personal, no como posición de Gobierno.

El planteamiento generó críticas en la Asamblea Legislativa, en donde la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), calificó de retroceso ambiental pensar en más combustibles fósiles en lugar de migrar hacia las energías renovables para el transporte.

“Es absurdo pensar que hace 70 años nuestros abuelos decidieron invertir en generación de energía renovable, y hoy se propone un retroceso ambiental pensando en combustibles fósiles. Absurdo, irreal y sin ninguna planificación. Es preocupante el papel que desempeña el ministro”, criticó la congresista.

Amador ha promovido el gas natural en programas radiofónicos. En entrevista con Amelia Rueda, afirmó que esa podría ser una forma de generar recursos para no depender tanto de los peajes en la construcción de infraestructura.

“Podría ser una forma de que el país tenga recursos para poder pagar por la infraestructura, y ahí podemos dejar de depender de tanto peaje. Yo no lo sé, si realmente existe tanto gas, pero sería importante valorarlo; si hay alguna otra fuente de ingresos, deberíamos explotarla”, dijo el jerarca.

La Nación consultó al ministro si el planteamiento es parte de la política del Gobierno y si ha sido consensuado con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Amador respondió que su defensa del gas natural obedece a una “opinión personal y al interés de conocer nuevas alternativas que generen recursos económicos para el país”.

“Mi experiencia de haber vivido en Emiratos Árabes Unidos y Catar, del 2013 al 2022, me permitió conocer el desarrollo de estos países y cómo lograron la creación de centros urbanos con grandes obras de infraestructura como autopistas, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte subterráneos, entre otros.

“En estos lugares solamente existían pequeñas localidades desérticas de habitantes muy pobres. La generación de capital derivado la explotación de gas natural y petróleo permitieron crear la infraestructura necesaria para atraer el turismo y mejorar la calidad de vida de sus pobladores”, declaró el jerarca.

Adujo que Costa Rica tiene 50 años de rezago en infraestructura y no podrá superarlo sin recursos frescos.

La diputada Cambronero señaló que Amador debería enfocarse en tareas propias de su cartera, no en decisiones de materia ambiental.

“Uno no se explica cómo un ministro aparece como el vocero de la explotación de gas natural. ¿Por qué Amador hace lobby sobre este tema? ¿Acaso no hay ministro de Ambiente y Energía? ¿Qué hace un ministro de Transporte promoviendo el desarrollo de energías? ¿Quién hace la inversión? ¿Cuál es el costo? ¿Qué infraestructura se requiere? Dedíquese a dar mantenimiento a la red vial, que si no se ha dado cuenta, está en ruinas”, dijo la legisladora del Liberal Progresista.

El gas natural es un combustible incoloro e inodoro que se forma a partir de la descomposición de los sedimentos de materia orgánica. Está conformado por una mezcla de gases (principalmente metano) que reaccionan de forma volátil con el oxígeno, lo cual favorece la combustión y, como resultado, la generación de energía.

Al igual que el petróleo o el carbón, este producto fósil se forma cuando materia orgánica, como plantas y animales, se descomponen durante millones de años bajo calor intenso y presión. Por eso, el combustible se encuentra atrapado bajo tierra, entre las rocas, y es necesario un proyecto industrial para extraerlo.

Los grupos ambientalista Costa Rica Libre de Perforación, MarViva, Greenwolf, OneSea y Asomove rechazan la idea de explorar gas natural en el país.

Consideran que esta actividad ocasionaría daños a la economía por los altos costos reputacionales que tendría y la consecuente caída del sector turismo y de la inversión extranjera. Así lo expusieron cuando la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) propuso explotar este combustible.

Las organizaciones ambientales argumentaron que el modelo de desarrollo costarricense y su marca país se centran en su capital humano y natural. “¿Están seguros de que quieren embarcar a Costa Rica en tal mal negocio?”, cuestionaron.

