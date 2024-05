Gloria Navas choca con Leslye Bojorges: ‘Rechazo todas sus ofensas’

La diputada independiente Gloria Navas Montero rechazó este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, las afirmaciones que sobre ella hizo el diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a través de sus redes sociales, donde le pidió al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, que no la nombre en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Durante una intervención en el plenario legislativo, en referencia a la reforma constitucional que busca autorizar la extradición de costarricenses acusados de crimen organizado, en particular los acusados de narcotráfico, Navas hizo referencia a los señalamientos de Bojorges.

“Usted, señor diputado de la Unidad, que me insultó y me calificó, y dijo que no tengo que ser parte de eso (la Comisión de Seguridad). Yo rechazo todo ese tipo de ofensas, estoy muy a la altura de lo que legalmente se pida en la Asamblea”, puntualizó la legisladora.

Un día antes, a través de un video publicado en una red social, el alajuelense pidió a Arias, en atención a su potestad de nombrar los diputados de las respectivas comisiones, que no nombre a Navas porque, según Bojorges, sería “deslegitimar esa comisión que está para crear leyes para meter a los delincuentes tras las rejas”.

“No puede estar en ese foro una diputada que utilizó su carné para entrar a la cárcel La Reforma para ver a su cliente”, adujo el socialcristiano, en referencia a una persona que Navas Montero visitó, quien cumple una condena de 50 años por homicidio calificado.

Aparte de la petición lanzada por Bojorges, cuatro fracciones legislativas intentarán evitar que Gloria Navas sea reelegida como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cargo que ella ha ocupado por dos años consecutivos.

Se trata de las bancadas de los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y el PUSC,.

Rodrigo Arias tiene la potestad de decidir quiénes integren los órganos legislativos, con base en la lista de nombres que le presente cada fracción parlamentaria, así como las dos diputadas independientes, que son Navas y María Marta Padilla.

Gloria Navas, de 76 años, es abogada y notaria con amplia experiencia en el ejercicio del derecho penal, tanto en función de ligitante como de jueza penal, así como fiscal en el Ministerio Público y jefa de los defensores públicos de la Corte Suprema de Justicia.

Por la visita realizada al reo en La Reforma, Navas es investigada por la Fiscalía General de la República por el presunto abuso de autoridad.