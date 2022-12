Figueres comparece el lunes por ‘salto al vacío’ luego de 2 revelaciones clave; este es el contexto

José María Figueres Olsen, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), comparecerá este lunes, ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, después de las revelaciones hechas por el productor audiovisual Eloy Mora y el publicista Giovanni Bulgarelli sobre el polémico video “salto al vacío”.

Los diputados investigan el financiamiento del clip que circuló en redes sociales dos semanas antes de la segunda ronda del 3 de abril, con una alusión al suicidio en tono de crítica al hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, entonces candidato presidencial de Progreso Social Democrático (PPSD).

Cuando el video se viralizó y generó indignación por referirse al suicidio, el PLN y el equipo de campaña rechazaron la autoría. El 23 de marzo, después de un debate en Grupo Extra, Figueres dijo que él no sabía quién había producido el video.

No obstante, el pasado 12 de diciembre, Eloy Mora confirmó al foro investigador que su empresa El Drim Tim produjo el video por encargo del director creativo de Figueres, Giovanni Bulgarelli, y que el propio candidato presidencial lo llamó para pedirle silencio, lo que él interpretó como una “fuerte sensación de coacción”.

Eloy Mora denuncia llamada de Figueres para imponer silencio sobre ‘salto al vacío’

Mora relató que tanto Figueres como la entonces jefa de campaña del PLN, Alicia Fournier, lo llamaron por separado para tranquilizarlo y decirle que estaban con él, pero en su criterio no estaban realmente con él.

Aseguró que la intención era imponerle silencio y que no dejara ver públicamente que el video se había contratado desde un miembro del equipo del PLN. “This too shall pass (esto también pasará)”, le dijo el político.

El pasado miércoles 14 de diciembre, también compareció el publicista Giovanni Bulgarelli, creativo de la campaña de Figueres, quien reconoció ser el autor del guion del video “salto al vacío”.

Bajo juramento, declaró que elaboró el guion pagado por el PLN como parte de un contrato de campaña y que se lo entregó a Eloy Mora, tal como este último lo dijo.

Bulgarelli detalló que el audiovisual se lo entregó a Marcos Blanco, representante de la agencia de publicidad La Tres, la cual se encargó de la estrategia liberacionista de cara a la segunda ronda del 3 de abril.

Director creativo de Figueres ideó ‘salto al vacío’ pagado por el PLN

Agregó que Blanco estableció el monto a pagar por el audiovisual y que se encargó de solicitar la producción a Eloy Mora.

Por escrito, el representante de La Tres le declaró al Tribuna Supremo de Elecciones (TSE) que él solicitó al tesorero de campaña, Fernando Batalla, instrucciones para pagar el clip y este lo remitió con el abogado y exmagistrado suplente, Moisés Fachler, para coordinar el desembolso.

Eloy Mora asegura que por el video le pagaron $9.875 provenientes de la cuenta de una sociedad llamada Profeso S. A., del bufete de Moisés Fachler. Es decir, el dinero no provino de las cuentas oficiales del PLN.

Tanto Batalla como Fachler han negado a La Nación vinculo alguno con el pago. El exmagistrado suplente mantuvo esa posición, bajo juramento, ante los diputados.

Alegó que el depósito era para pagar un clip para promover la venta de una propiedad en Rohrmoser, San José, porque Jorge Oller, otro dirigente de campaña de Figueres antes de la primera ronda, le había recomendado la productora de Eloy Mora.

Precisamente, en la orden del día del próximo lunes, también está llamado a comparecer Fernando Batalla.

El TSE le pidió al Ministerio Público investigar, en este caso, una aparente donación ilegal al PLN.

El diputado Francisco Nicolás, afirmó que, en la comparecencia, al expresidente de la República se le harán consultas en general sobre el financiamiento de su campaña y también sobre el viaje a República Dominicana.