Director creativo de Figueres ideó ‘salto al vacío’ pagado por el PLN

El publicista Giovanni Bulgarelli, quien fue el director creativo de la campaña del excandidato liberacionista José María Figueres, reconoció ser el autor del guion del polémico video “salto al vacío”, cuya autoría fue negada por Partido Liberación Nacional (PLN) cuando salió a la luz pública.

Bajo juramento ante los diputados, Bulgarelli declaró que el guion no lo hizo de gratis, sino que fue pagado por el PLN como parte del contrato que la agrupación firmó con la empresa GHTC Hackers Technology & Comunications S. A., para la cual él trabaja. La apoderada general de esta sociedad es su esposa, Carolina Díaz Oliva.

“El video yo lo hice dentro de mis funciones. Yo escuché la frase (de salto al vacío) de don José María (Figueres) e hice el clip”, aseveró Bulgarelli.

Este corto empezó a circular en redes sociales en marzo, dos semanas antes de la segunda ronda electoral del 3 de abril. En ese momento, el equipo de Figueres se desmarcó de su difusión. Generó polémica porque versaba sobre el suicidio, con personas saltando desde la azotea de un edificio en alusión a votar por el entonces candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves, hoy presidente de la República.

En la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, Bulgarelli detalló que el video se lo entregó a Marcos Blanco, de la agencia de publicidad La Tres, la cual se encargó de la estrategia liberacionista de cara a la segunda ronda del 3 de abril.

En varias ocasiones, dijo que Blanco estableció el monto a pagar por el audiovisual y que se encargó de solicitar la producción a la firma El Drim Tim, del actor Eloy Mora, la cual realizó el polémico clip.

Bulgarelli explicó que cuando Alicia Fournier asumió la jefatura de campaña del PLN, de previo al balotaje, ella le indicó que Marcos Blanco sería su contacto directo y que ese rol ya no lo iba a cumplir Jorge Oller, quien había fungido como director general en la primera ronda.

Sobre cómo se financió la producción del polémico video, el publicista dijo no saber quién lo pagó o si hubo un contrato firmado con El Drim Trim.

Alegó que él, como creativo, no se enteraba de esos trámites administrativos, sino que solo estaba al tanto de cuánto presupuesto había disponible. Insistió en que solo se dedicó a redactar guiones, con base en las ideas de los estrategas políticos verdiblancos.

Además, dijo desconocer si José María Figueres vio el audiovisual, o bien, si iba a participar en el mismo.

“Siempre para mí, en todos los productos que hago, existe la posibilidad de que el candidato o alguna persona importante, los candidatos a vicepresidente, aparezcan en el video. No sé en este caso si el candidato iba a participar, lo desconozco”, afirmó Bulgarelli.

El lunes, también bajo juramento, Eloy Mora aseveró que, por la producción del clip, recibió un pago de la empresa Profeso S. A., cuyo presidente es el exmagistrado suplente y dirigente liberacionista, Moisés Fachler. Como, prueba aportó el comprobante del depósito bancario.

El dinero nunca pasó por las cuenta del PLN

Fachler niega estructura paralela Copiado!

Este mismo miércoles, antes de Bulgarelli, compareció Moisés Fachler. Él dijo que no tuvo participación alguna en la realización del video y que mucho menos formó parte de una estructura paralela de financiamiento en la campaña del PLN.

Moisés Fachler en la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales de la campaña 2022. Foto: Asamblea Legislativa

Negó haber pagado el audiovisual, contradiciendo la versión del actor y productor, Eloy Mora.

Si bien Fachler reconoció que hizo un giro de dinero a El Drim Tim, insistió en que era por otro trabajo, para promocionar la venta de una casa que tenía en Rohrmoser.

Marcos Blanco le había expuesto al TSE que él solicitó al tesorero de campaña, Fernando Batalla, instrucciones para pagar el clip y este lo remitió con Fachler para coordinar el desembolso. Batalla lo niega.

Ante una pregunta de la diputada oficialista Pilar Cisneros sobre lo dicho por el productor, respondió que esa es la versión suya contra la de Eloy Mora y que este último no tiene pruebas de lo que afirma.

“No señora, discúlpeme la vehemencia. Él lo que tiene es una copia de la transferencia que yo tengo acá, no tiene nada. Esto no es un lugar jurisdiccional, es política, por lo que yo no voy a arriesgar cosas para tener problemas en un órgano jurisdiccional”, afirmó el exmagistrado de 73 años.

Moisés Fachler dijo no entender por qué lo están ligando con el pago del polémico video: “No me lo justifico y no sé por qué razón, no tengo la más mínima idea”, aseguró ante una pregunta de la diputada Pilar Cisneros, quién después le consultó: ¿Una explicación podría ser una estructura paralela?

Y Fachler respondió: “Sí, claro. Fui tesorero del PLN, ¿usted cree que con la edad que yo tengo haría un safis de esa manera.

Posteriormente, Francisco Nicolás, de Liberación, le preguntó qué habría hecho en caso de haber percibido una estructura de ese tipo. “La hubiera denunciado”, contestó.

¿Alguien le pidió que pagara productos al margen de la ley, desde el PLN? Le consultó después Nicolás. “Nunca”, respondió Fachler.