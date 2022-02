Exministra Marcia González perdió ¢92 millones en campaña del PAC

Marcia González Aguiluz, exministra de Justicia, perdió ¢92 millones en la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC). La excandidata a diputada invirtió esa suma de dinero en bonos de deuda política del PAC e, incluso, sacó un préstamo personal para financiarlos, hipotecando una propiedad. Sin embargo, a causa de la debacle del oficialismo en las elecciones del 6 de febrero, estos títulos ahora valen ¢0.

González pagó al PAC ¢80 millones por un bono de ¢100 millones con un descuento del 20%. Eso significa que, si el partido hubiese obtenido suficientes votos para adquirir deuda política, la política se habría ganado ¢20 millones.

Adicionalmente, la exministra invirtió ¢12 millones en otros 15 bonos, la mayoría con un descuento del 15%. Los títulos adquiridos por ella representan la mitad de los bonos que la agrupación logró colocar para financiarse durante la campaña.

En entrevista con La Nación, la también exjefa de campaña de Welmer Ramos declaró que tuvo que endeudarse para adquirir el certificado de ¢100 millones con tal de ayudar al partido, en vista de que ningún banco quiso prestarle dinero directamente al PAC.

“La única solución de emergencia, ante esa negativa recurrente, fue que yo solicitara un préstamo personal, y ese es el que usted está viendo. Fue un préstamo personal que yo garanticé con una propiedad mía, que el avalúo se hizo con fondos del partido, de lo cual el Comité Ejecutivo Nacional tuvo conocimiento, para poderle hacer frente de emergencia a los gastos de campaña y a los gastos incluso del partido”, declaró González.

La cúpula rojioamarilla ahora busca la forma de ayudarle a González a hacerle frente a la deuda, aunque eso implique aumentar aún más sus pasivos, los cuales, a diciembre del 2021, llegaban a ¢1.250 millones.

Si el 6 de febrero el PAC hubiera ganado al menos un 4% de los votos para presidente, o si hubiese conseguido llevar un diputado a la Asamblea Legislativa, la agrupación habría adquirido el derecho de cobrar un porcentaje de la contribución con la que el Estado les ayuda a los partidos políticos a financiarse.

Con ese dinero, habría podido pagar la inversión a González y sus demás financistas. Sin embargo, como la formación rojiamarilla obtuvo menos de un 1% de los votos para la Presidencia, no recibirá contribución estatal. Ninguno de los compradores de sus certificados recuperará el dinero.

Según el informe financiero del PAC, con corte al mes de enero, González adquirió el bono de ¢100 millones el 2 de enero, un mes antes de las elecciones nacionales.

González reconoció que, como el PAC no recibirá ningún porcentaje de la contribución estatal, ahora le toca a ella honrar la deuda bancaria que adquirió. Según dijo, existe una posibilidad de que la agrupación le ayude a pagarlo, pero eso lo debe decidir la Asamblea Nacional partidaria.

“A mí me pareció importante. Creo que el partido es un actor y es una voz necesaria en nuestra sociedad y en la vida política nacional. Por eso, decidí asumir ese riesgo y, pues sí, en este momento como se hizo para poder cubrir gastos propios del partido, en realidad le toca a la Asamblea Nacional y, si no, pues me toca a mí hacerle frente”, dijo la exjerarca.

Marcia González junto al excandidato Welmer Ramos. Foto: (Eduardo Vega Arguijo)

González, quien en el pasado fue presidenta de la agrupación, tuvo intenciones de ser la candidata presidencial de Acción Ciudadana para estos comicios, pero retiró su precandidatura rumbo a la convención interna del PAC, en la que le dio su adhesión a Welmer Ramos.

Partido ayudaría a pagar la deuda

Al respecto, Fabián Solano, presidente del PAC, dijo que el Comité Ejecutivo Nacional del PAC está buscando la forma de ayudarle a González con el pago del préstamo. Según dijo, la Asamblea Nacional puede tomar el acuerdo de asumir una deuda con la exministra. De esa forma, el partido haría acopio de recursos propios para pagarle a González, para que ella, a la vez, le pague al banco.

“El Comité Ejecutivo Nacional va a hacer un planteamiento que estamos estructurando —y no tengo detalle— a la Asamblea Nacional, para que este bono de doña Marcia pase a ser parte de los pasivos del partido, es decir, que entonces pase a incrementarse la deuda. Esto es importante, primero porque va a subir el monto de las deudas del partido. Segundo, es importante porque hay una situación de justicia”, declaró Solano.

En ese caso, el pasivo se sumaría a las deudas que ya acumula el PAC.

“Esto no es una situación que se pueda tomar en solitario, sino que es una decisión que debe tomar la Asamblea Nacional, pero nosotros vamos a estructurar la argumentación, presentar los estados financieros, para que doña Marcia no tenga que asumir este préstamo personal en carácter individual, sino que el partido pueda reconocer, si no todo el monto, alguna parte del monto”, añadió el vocero del PAC.

Según Solano, podría tomarse una decisión similar en el caso de Rogis Bermúdez, expresidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) y excandidato a diputado, también por San José, quien compró 23 bonos valorados por ¢21,5 millones. Según el presidente del PAC, de forma similar al caso de González, Bermúdez sacó un préstamo (aunque de menor monto) en coordinación con el partido, con el cual ayudó a financiar la campaña mediante la compra de un bono.

Solano aclaró, no obstante, que esta opción aún no se le ha planteado al exjerarca del CNP.