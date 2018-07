Restauración también ha dicho que no reconoce el cobro por ¢115,5 millones que hizo la empesa Crescendo Mercadeo y Publicidad, del cantante Luis Alonso Naranjo (primo de Fabricio Alvarado), por la producción de 123 videos, de fotografías, la composición de la canción de campaña, la realización de Facebook lives y el manejo de la agenda de Fabricio Alvarado; así como la factura por ¢18 millones que emitió Opinión Política C y C p or la realización de seis encuestas realizadas por la encuestadora Opol Consultores.