Luego de que el Fondo Mundial concluyó en Ginebra, Suiza, que las anomalías denunciadas por la defensora no existen, Jeannette Carrillo afirmó: “Espero que este lamentable episodio no tenga repercusiones negativas en las difíciles condiciones que enfrenta el país para calificar como receptor de cooperación técnica y financiera no reembolsable”.