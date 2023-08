Eventuales despidos en CNP son cortina de humo por denuncia contra ministro, dice sindicato

El Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción (Sinconapro) calificó de “cortina de humo” la decisión de Julio Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), de iniciar un proceso de verificación de requisitos de 133 nombramientos hechos en esta institución con el fin de despedir a los funcionarios que los incumplan.

Para la agrupación gremial, la medida obedece a que Sinconapro denunció el nombramiento de la pareja sentimental del ministro, Vivian Campos Navarro, en dos puestos de dirección del CNP.

El grupo presentó la denuncia el 17 de julio, ante la Procuraduría de la Ética, en contra del jerarca y de Campos.

“Ha sido tirar una cortina de humo para achacar responsabilidades a la Dirección de Recursos Humanos desde el año 97 por nombramientos. Puede ser que algunos nombramientos no se hicieran apegados a lo que se establece la ley. Yo no podría señalar 130 casos, no sé de donde salieron y cuáles serían las deficiencias que podrían tener esos nombramientos”, expresó a La Nación el secretario general Sinconapro, Manuel Porras Porras.

Actualmente, el CNP cuenta con 289 plazas ocupadas, sin incluir las de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal); de manera que los 133 puestos cuestionados corresponden al 46% de la planilla institucional.

Vivian Campos fue nombrada en mayo del 2022 como asesora de la presidencia ejecutiva para temas de Comunicación, cuando Víctor Carvajal aún era el jerarca de esa institución. Posteriormente, en setiembre, fue nombrada directora de Mercadeo y Agroindustria.

En octubre, cuando Carvajal ya había pasado al cargo de ministro de Agricultura y Adolfo Ramírez asumió la presidencia ejecutiva del CNP, este último otorgó a la pareja del ministro la Dirección de Calidad Agrícola, bajo condición de recargo.

Según la denuncia planteada por el sindicato, Campos cuenta con una licenciatura en Comunicación de Mercadeo, dos maestrías en Dirección Estratégica con énfasis en Marketing y en Comunicación Corporativa.

El sindicato alega que dichos nombramientos violentan el Manual de Especificación de Clases, el cual exige amplia experiencia para los puestos de “dirección de programas administrativos y técnicos complejos”, así como “en supervisión y manejo de personal”, que en el caso de Campos, no se acreditó.

Carvajal: ‘Yo estoy agradecido’ Copiado!

Por su parte, ante consulta de La Nación, el ministro del MAG rechazó el señalamiento de la agrupación sindical y más bien agradeció las gestiones.

“Todo lo contrario, yo estoy agradecido como jerarca porque la denuncia del sindicato permitió detectar una situación que no teníamos en el radar, ni yo como jerarca ni como miembro de la Junta Directiva, por lo que estamos pendientes del proceso que está realizando Recursos Humanos”, expresó.

El pasado 16 de agosto, durante la conferencia de prensa posterior a Consejo de Gobierno, el ministro asumió una postura más crítica sobre lo hecho por el sindicato, acusándolo de ceñirse con el puesto de Vivian Campos, por el involucramiento que esta habría tenido en el proceso de negociación de la nueva convención colectiva.

“Por las mismas acciones que se han estado haciendo para regular el tema y ordenar el tema del CNP, pues el tema de la Convención Colectiva es importantísimo; entonces, el sindicato de cierta manera se ciñó con este puesto, se ciñó con ella y comenzó a presentar estas denuncias.

“Me duele la salida de Vivian (por renuncia) porque estaba haciendo un trabajo en la negociación de la convención colectiva muy importante”, señaló.

El secretario general del sindicato confirmó que Campos participó en el proceso de discusión laboral, el cual finalizó en mayo y cuyo documento fue remitido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para su homologación.

“No es un tema que tenga que ver con ningún tipo de revanchismo, ni mucho menos; simplemente, usted tiene que nombrar a las personas idóneas, sobre todo en puestos que se tratan de direcciones, que son muy muy técnicas”, señaló Porras.

Desde el pasado 20 de julio, el MTSS envió un documento con las observaciones y aún está a la espera de que el CNP o el sindicato hagan la correspondiente devolución, según confirmó el departamento de prensa de Trabajo.

LEA MÁS: Auditoría denuncia nombramiento hecho por ministro del MAG

‘Directores, hagan lo correcto’ Copiado!

La falencia indicada en el caso de Campos también sería compartida por la mayoría de los directores del CNP, ya que, según el ministro Carvajal, también carecen del requisito, “porque nunca lo pidieron, entonces, nunca se verificó”.

Según el departamento del prensa del CNP, la institución cuenta con un total de 12 direcciones; seis de ellas son nacionales y seis regionales. Este grupo ya fue notificado al respecto y se les instó “a hacer lo correcto”, expresó el jerarca.

Confirmó que los que no tengan los requisitos completos podrán renunciar o se iniciarán procesos de despido.

De acuerdo con Carvajal, en el proceso de nombramiento de Campos, nunca se advirtió de que había un requisito que no se estaba cumpliendo (amplia experiencia), porque Recursos Humanos no hace la verificación de ninguno de los requisitos, sino que solamente verifica el requerimiento de la colegiatura.

“Ahora, hay que echar para atrás y revisar, dentro del marco de la ley, qué es posible hacer, para corregir esos 133 fallos de Recursos Humanos, que se acumulan por años. Entiendo que desde el 97 a la fecha; han sido contrataciones permanentes”, agregó el jerarca.

Para las 133 plazas, la cantidad de requisitos que se someterán a revisión dependen del puesto y lo que indique el Manual de Especificación de Clases, pero Carvajal adelantó que se procederá con el cese de todos los funcionarios que no cumplan con los requerimientos.

LEA MÁS: Laura Bonilla renuncia al MAG; segunda ministra que deja Gobierno en una semana