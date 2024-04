‘Están pensando más en puestos que en la agenda nacional’, critica diputada Kattia Cambronero

La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), lanzó fuertes críticas contra la intención de tres fracciones políticas de negociar con el gobierno y sus diputados para dejarse los puestos del Directorio de la Asamblea, en especial la presidencia legislativa.

Esas fracciones parlamentarias son la suya, la del PLP, así como la de la Unidad Social Cristiana (PUSC), partido que pretende ganar la presidencia del Congreso con Horacio Alvarado, y el Partido Nueva República (NR), que también aspira a tener un puesto de mayor incidencia, como una secretaría del Directorio.

Además, Cambronero cuestionó la intención de Rodrigo Arias, actual jerarca parlamentario, de reelegirse, sin ni siquiera contar con el apoyo unánime de los integrantes de su bancada, la del Partido Liberación Nacional (PLN).

Pese a que Cambronero forma parte de una de esas tres tiendas políticas, no reparó en lanzar fuertes cuestionamientos, máxime con los exabruptos del presidente de la República, Rodrigo Chaves, lanzados contra diputados del PLN esta semana, en una actividad pública en el parque central de Limón.

La diputada habló vía telefónica con La Nación y aseguró que ninguna de las dos alternativas, ni la del socialcristiano Horacio Alvarado, que lideraba las conversaciones con el Poder Ejecutivo, ni la de Rodrigo Arias, que busca reelegirse, ha planteado una agenda nacional de importancia.

“Más que una agenda y más que un consenso para resolver problemas nacionales, como el desempleo, el costo de vida, la inseguridad y la educación, están haciendo una elección basada en puestos, y eso me parece que, en este momento, es nefasto para el país”, cuestionó Cambronero.

La diputada liberal reconoció que hubo buenas intenciones en los representantes de las tres bancadas que asistieron a una reunión el viernes de la semana pasada, en la Casa Presidencial, para presentarle una propuesta al presidente Chaves, de la que salieron con mucho optimismo.

Sin embargo, la legisladora aseguró que es imposible contar con los oficialistas, por las posiciones que tienen, en particular el mandatario.

“Yo, particularmente, creo que no es conveniente. No hablo de negociar, sino que me resulta inconveniente que ellos estén metidos en la dirección de la Asamblea Legislativa, porque no la han respetado como el primer poder de la República. No tienen respeto del diálogo ni de las posiciones políticas que todos tenemos, diferentes posiciones, pero con las que se puede conversar en un marco constructivo”, describió Cambronero.

Por el contrario, afirmó que los representantes del Ejecutivo buscan la imposición, saltarse el Estado de derecho. Por eso es complicado, en criterio de la diputada, que ese tipo de personas formen parte del Directorio de la Asamblea Legislativa.

En las negociaciones sostenidas entre la Unidad, el PLP y los fabricistas, se han planteado varias posibilidades, entre ellas la de que un diputado o diputada oficialista asuma la vicepresidencia legislativa, o bien, que mantengan la segunda secretaría, puesto que hoy ocupa el oficialista Manuel Morales.

La diputada Kattia Cambronero, del PLP, dijo que ninguno de los dos candidatos a la presidencia legislativa tiene los votos necesarios para ganar ese puesto, el próximo 1.º de mayo. (Asamblea Legislativa)

Ninguno tiene votos para presidencia legislativa, dice Cambronero

Kattia Cambronero también criticó que se hayan entablado negociaciones sobre la base de tres proyectos, como lo ha propuesto Pilar Cisneros, la jefa del oficialismo, que son la venta del Banco de Costa Rica (BCR), las jornadas laborales 4-3 o el plan para centralizar la liquidez de las instituciones públicas en la Caja Única del Estado.

La legisladora del PLP ha mantenido una posición divergente respecto a su partido y forma parte de un grupo de congresistas que, el próximo lunes, presentarán una especie de manifiesto para exigir el respeto de parte de la Presidencia de la República hacia el Congreso y hacia las diputadas, en particular.

De hecho, Cambronero aseguró que ninguna de las dos candidaturas a la presidencia legislativa ha levantado la voz en defensa del Estado de derecho costarricense y en defensa de la institucionalidad.

“Hasta donde lo veo, ninguno de los dos tiene los votos y las fracciones, después de lo que pasó en estos días, van a tener que redefinir cuál es la apuesta que van a hacer”, declaró.

En cuanto a la intención de Arias de seguir en el cargo, Cambronero dijo que ella ha estado conforme con el manejo del liberacionista, porque “le ha dado señorío y respeto, además de que planteó como prioritaria la agenda de seguridad”.

No obstante, la liberal aseguró que se debe analizar si tiene los votos y ella lo cuestiona porque ni siquiera en su propia fracción tiene el apoyo unánime. “Es un estilo que le ha ayudado a la Asamblea, pero no tendría yo inconveniente en que llegue alguien con energía, a meter el acelerador en algunos temas y lograr avances en otras agendas, como educación, costo de la vida y reforma del Estado”, acotó.