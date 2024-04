Gloria Navas sobre ataques de Rodrigo Chaves: ‘Señor perdónalo porque sí sabe lo que hace’

“Cuando Jesús estaba en la cruz, a punto de fallecer dijo: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’. Yo le digo hoy al señor presidente, con todo respeto, Señor perdónalo porque sí sabe lo que hace”.

De esa manera, la diputada Gloria Navas Montero, del partido Nueva República (PNR), respondió a los ataques que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitió esta semana en contra de los diputados de oposición y la Contraloría General de la República (CGR) en dos actos públicos. La primera, el martes anterior durante una visita a Limón, y la segunda, el miércoles en su mensaje semanal en Zapote.

“Y no quiero confrontación, quiero paz, y quiero dar un mensaje positivo, porque la crisis nacional es tan grande, tan inmensa, que debemos utilizar nuestro tiempo para hacer un trabajo eficaz a favor de la patria, un país que está en seria crisis a todo nivel”, agregó la abogada de 76 años.

Navas se pronunció de esa manera, la tarde de este jueves, en el plenario del Congreso, durante un debate reglado en el que los legisladores expresaron su preocupación por los ataques de Chaves a la institucionalidad costarricense.

El martes pasado, durante un evento público en Limón, llamado “Trabas para Limón”, el presidente criticó a los legisladores de Liberación Nacional (PLN) Katherine Moreira y Geison Valverde por no estar presentes en esa actividad. Dijo que parecía que ellos se habían olvidado de su provincia.

Chaves además culpó falsamente a la Contraloría General por detener, según él, un proyecto para construir una marina y una terminal de cruceros en terrenos del Estado, en la provincia limonense. Posteriormente, personalizó los ataques contra la jerarca de esa institución, Marta Acosta.

Esas declaraciones ocasionaron que Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, cancelara una reunión prevista con Chaves para el este viernes 19 de abril en la que se iba a conversar sobre la elección del 1.° de mayo, día en que se elegirá el nuevo Directorio legislativo, dado que Arias busca la reelección por segundo año consecutivo.

‘No nos manche las manos cuando la víctima era una niña’

En su intervención, Gloria Navas también repudió que Chaves utilizara el asesinato de una niña de 4 años y su madre de 21, para insinuarse en contra de los diputados que buscan aprobar una agenda para frenar la inseguridad que golpea al país.

“Señor presidente, no nos manche las manos con la sangre de las víctimas de los homicidios, no es correcto hacer ese tipo de insinuaciones a la Asamblea Legislativa, que es primer poder de la República. No nos manche las manos cuando la víctima era una niña de 4 años, que la asesinaron de un balazo en la cabeza, no nos manche las manos.

“Yo lo rechazo, porque en esta Asamblea Legislativa estamos haciendo grandes esfuerzos en favor de la seguridad de este país y no es solo la mesa de trabajo, no es solo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es un esfuerzo conjunto de cada uno de los señores diputados y de todas las fracciones que estamos aquí representados. La víctima fue esa niña, la víctima fue su madre de 21 años, las víctimas han sido policías de la Fuerza Pública”, manifestó Navas.

Este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves se pronunció en contra de los diputados y los responsabilizó del fallecimiento, el martes anterior, de Kristtel Fernández Quesada, de 21 años, y su hija de 4 años, quienes fueron asesinadas mientras dormían en su apartamento en el barrio Chita de Limoncito, en Limón.

La Cruz Roja informó de que ambas presentaban heridas de bala: la joven en tórax y abdomen, y la menor en la cabeza. Ambas fueron declaradas fallecidas en el lugar.

La diputada Gloria Navas, del partido Nueva República, se pronunció en contra de los ataques del presidente Rodrigo Chaves a diputados de oposición y a la Contraloría General de la República. Foto: Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativa)

