Orden de Rodrigo Chaves sobre Rueda de la Fortuna no quedó por escrito, confirma Esmeralda Britton

Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, aseguró que no quedó por escrito la orden que el presidente Rodrigo Chaves giró para trasladar el programa de La Rueda de la Fortuna de canal 7 al estatal canal 13 de Sinart, en contra de los criterios técnicos que advertían de las desventajas económicas de hacerlo.

La semana pasada, la asesora jurídica de la Juna, Marcela Sánchez, afirmó que el mandatario tenía la potestad de girar directrices a la junta directiva de la institución, justificando la orden de Chaves.

De seguido, la diputada Johanna Obando, del Liberal Progresista, le respondió que las directrices presidenciales se deben publicar en el diario oficial La Gaceta y le pidió que le entregara ese documento. Ante lo cual, Sánchez negó saber si existía.

Brittton tampoco pudo responder a la pregunta y dijo que iba a buscar si esa directriz existió. Este lunes, la presidenta de la comisión, Vanessa Castro, le consultó sobre ese documento y la jerarca de la JPS contesto: “No, no existe. Como dije anteriormente, no me voy a referir al caso. No (existe directriz por escrito) y no me voy a referir al caso”.

6:26 p. m.: Britton: ‘Me voy a abstener’ Copiado!

Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, asegura que se abstendrá a comparecer ante los diputados. Alega que figura como testigo en la causa que la Fiscalía General abrió contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por imponer a la Junta de Protección Social (JPS) el traslado del programa La Rueda de la Fortuna a canal 13 del Sinart, en contra de los criterios técnicos que advertían de las desventajas económicas de hacerlo.

Britton dijo que el viernes le notificaron que fue convocada para ir a atestiguar. Tras esas manifestaciones, los diputados Francisco Nicolás, de Liberación Nacional; y Ariel Robles, del Frente Amplio, pidieron que entregara una copia de la convocatoria y el número de expediente de la causa judicial.

“Yo quería hablar, pero mis abogados me recomendaron no hablar para no entorpecer el proceso”, alegó la jerarca de la JPS. “No soy ninguna persona corrupta”, agregó.

6:16 p. m.: Inicia la comparecencia Copiado!

La presidente de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, comparece la noche de este lunes antes los diputados por dos contratos adjudicados, de manera directa y sin concurso, a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), en contra de criterios técnicos.

En ambos casos, la Junta Directiva mantuvo la decisión de otorgar el contrato a la empresa estatal porque tenían instrucciones directas de Casa Presidencial para hacerlo.

Esta es la segunda vez que Britton aduce al Congreso para hablar de esas contrataciones. El lunes anterior la audiencia terminó sin que los congresistas hubiesen terminado el interrogatorio. También está convocada la auditora de la JPS, Doris Chen.

La primera de las contrataciones bajo la lupa asciende a ¢2.310 millones, y era para que la agencia de publicidad del Sinart se encargara de colocar su publicidad estatal en medios de comunicación.

Ese acuerdo contractual no se firmó, a pesar de que fue autorizado por la cúpula de la JPS desde el 31 de octubre del 2022. La semana pasada, la jefa del departamento de Mercadeo de esa institución, Evelyn Blanco, anunció que esa contratación se iba a declarar infructuosa.

Según Blanco, la inminente declaratoria obedece a que la Contraloría General de la República improbó el presupuesto extraordinario del Sinart, debido a múltiples incumplimientos.

El segundo contratación versa sobre el programa La Rueda de la Fortuna y su traslado de canal 7, al estatal canal 13. Ese acuerdo contractual se le adjudicó al Sinart el 26 de julio anterior, por un total de ¢63,5 millones y por un plazo de seis meses, con la opción de prorrogarlo, por una única vez, seis meses más.

Desde el pasado 5 de agosto, La Rueda de la Fortuna se transmite por canal 13. A pesar de los criterios técnicos que alertaban sobre una caída en la rating de ese programa y una posible disminución en las ventas de la lotería instantánea (raspaditas).

Britton y Chen deben comparecer ante los diputados de la comisión especial que investiga los millonarios contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sinart, algunos sin concurso público, así como un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de $300.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.