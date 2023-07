En vivo: ‘Llamé a Gloriana López por instancia propia, el presidente no giró ninguna orden’, dice asesor de Rodrigo Chaves

10:55 a. m.: Gabriel Aguilar rechaza decir porque 5 visitas de esposa de Baruch no registran hora de salida Copiado!

Ante una consulta del diputado Antonio Ortega, el asesor presidencial se abstuvo de decir por qué cinco visitas a Casa Presidencial de la esposa del empresario Leonel Baruch, Yafit Ohana, no registran la hora de salida.

10:44 a. m.: Asesor se abstiene de decir si tiene minutas de reuniones con esposa de Baruch Copiado!

El asesor presidencial, Gabriel Aguilar, se abstuvo de decir si tiene o no minutas de las reuniones que la esposa de Leonel Baruch, Yafit Ohana, sostuvo con diversos funcionarios en Casa Presencial, incluido el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La diputada Andrea Álvarez cuestionó si Presidencia contactó a Ohana con otras entidades como el Ministerio de Salud, en vista de que los temas que ella dijo tratar van desde la legislación sobre el VIH hasta la recaudación de impuestos.

Aguilar dijo que enviaría una presentación hecha en PowerPoint.

10:12 a. m.: ‘El presidente no giró ninguna orden’ Copiado!

Gabriel Aguilar, asesor presidencial, declaró que el presidente Rodrigo Chaves no giró ninguna orden para que se contactara a la expresidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, para hablar de un caso en específico de menores de edad.

El diputado Antonio Ortega afirmó que la afirmación de Aguilar contradice lo dicho por Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, cuando López reveló el hecho ocurrido el 22 de marzo.

Ortega citó que, en esa ocasión, Cisneros celebró la llamada y la normalizó.

10:08 a. m.: ‘La llamé por instancia propia’ Copiado!

El asesor presidencial, Gabriel Aguilar, confirmó que llamó a la expresidenta del PANI, Gloriana López, quien dijo que él le solicitó atender “con cuidado” el caso de la custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch, accionista del medio de comunicación CRHoy.

“Ya dije que el presidente no me lo pidió. Yo la llamé por instancia propia. Hay muchos casos en lo que tengo que hablar con jerarcas. Del fondo, no me voy a referir al asunto”, dijo.

“No he cometido nada ilegal”, insistió.

Añadió que él tomó la decisión de ponerse en contacto con Yafit Ohana, esposa del empresario Leonel Baruch, con quien se reunió en dos ocasiones en Casa Presidencial.

Negó haber hablado con Ohana sobre la custodia de los menores. “Para nada, el PANI no tiene relación con custodias”, adujo.

Según su relato, la esposa de Baruch logró reuniones en Casa Presidencial mediante el envío de correos electrónicos.

10:01 a. m.: ‘No he hablado sobre custodias de niños’ Copiado!

“Yo no he hablado con nadie sobre custodias de niños”, dijo Gabriel Aguilar, jefe del despacho presidencial, ante una consulta de la diputada Melina Ajoy, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

En tanto, el legislador Óscar Izquierdo señaló que hay una evidente “relación de poder” cuando un asesor presidencial llama al PANI para hablar de un caso en específico, cuando el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) atiende más de 87.000.

9:50 a. m.: ‘No voy a negar que me reuní con Ohana’ Copiado!

Consulta sobre las seis visitas a Casa Presidencial de Yafit Ohana, esposa del empresario Leonel Baruch, el asesor presidencial, Gabriel Aguilar, dijo que no niega que se reunió con ella en dos ocasiones, pero rechaza hablar del contenido de los encuentros.

“Sobre el contenido de esas reuniones, repito, por una denuncia hostil, prematura y violenta de Leonel Baruch, no voy a poder hablar”, argumentó el jefe de despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Dijo recordar una cita con Ohana en la que estuvo el mandatario.

9:43 a. m.: Asesor presidencial se abstiene de declarar Copiado!

Gabriel Aguilar, asesor del presidente Rodrigo Chaves, se abstuvo de declarar ante los diputados en torno a las afirmaciones que hizo Gloriana López, expresidenta del PANI, en relación con la custodia de los hijos del empresario Leonel Baruch.

“Yo no voy a decir si es verdad o es mentira, porque una denuncia prematura de Leonel Baruch; me puso una denuncia y eso me obliga a guardar silencio”, dijo.

El contexto Copiado!

Gabriel Aguilar, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, comparece la mañana de este lunes por la declaración que hizo Gloriana López Fuscaldo, expresidenta del PANI, sobre la custodia de los hijos de Leonel Baruch.

La audiencia se efectúa en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Presidencia intervino ante PANI en caso de custodia de hijos de Leonel Baruch

En ese mismo foro, López Fuscaldo dijo que, el 22 de marzo, Aguilar la llamó para pedirle que atendiera “con cuidado” una solicitud de custodia relacionada con los hijos de Baruch y que le pasó el nombre y el número de teléfono de la esposa del empresario, para que se contactara con ella. La pareja está en proceso de divorcio.

Según declaró López el 20 de julio, se trató de una petición inusual e inapropiada, porque se trataba de una persona con la que la Presidencia tiene un enfrentamiento.