Asesor de Rodrigo Chaves confirma polémica llamada a presidenta del PANI

Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este lunes que él llamó a Gloriana López Fuscaldo, exjerarca del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para hablar de un caso relacionado con los hijos del empresario Leonel Baruch Goldberg, accionista del Banco BCT y del medio de comunicación CRHoy.

Así lo reconoció ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Durante la comparecencia, la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), le consultó al asesor presidencial si una de las llamadas que regularmente hacía a la expresidenta del PANI había sido para decirle que debía tratar con cuidado un caso que involucraba a la familia de Baruch.

Al respecto, Aguilar señaló: “Yo hablé con doña Gloriana, eso no lo voy a negar”.

Sin embargo, alegó que no se referiría al fondo de lo conversado porque Baruch presentó una denuncia penal que calificó de “prematura, intimidatoria y hostil” en su contra.

La denuncia del empresario también está planteada contra el mandatario por intervenir en la custodia de sus hijos, y se extiende a su esposa, Yafit Ohana Baladel, quien sostuvo seis reuniones en Casa Presidencial el año pasado con funcionarios como Aguilar; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y el propio presidente.

“El tema está judicializado y a mí me cobija un derecho de rango constitucional”, dijo el jefe de despacho presidencial.

Agregó que hizo la llamada por iniciativa propia.

“Yo lo repito y lo dejo claro, el presidente no giró ninguna orden de que contactara a Gloriana para que se refiriera a un caso en específico.

“Yo no he cometido absolutamente nada ilegal, como fueron las palabras de la misma doña Gloriana, si es que son ciertas, de que yo no le pedí expresamente que cometiera nada ilegal”, recalcó Gabriel Aguilar.

A su vez, dijo que no podría afirmar que la expresidenta del PANI hubiese mentido bajo juramento ante la Asamblea Legislativa.

El pasado 20 de julio, durante una comparecencia ante el mismo órgano legislativo, López Fuscaldo aseguró que Aguilar le había llamado por teléfono el 22 de marzo del presente año, para instruirla sobre cómo actuar respecto a un caso relacionado con la custodia de los hijos de Baruch.

”‘Dice el jefe que, con mucho cuidado, el PANI proceda bien, que se trate bien, porque se trata de hijos o hijo de Leonel Baruch’”, relató la exjerarca en aquel momento. En declaraciones a la prensa, López Fuscaldo agregó que le estaban solicitando que “revisara el expediente y que le diera información a la señora, que me pusiera en contacto con ella, cosa que yo no hice”.

Según agregó, Aguilar le dio el nombre y el número de teléfono de Ohana.

'Me abstengo de declarar'

Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, se abstuvo de dar detalles sobre la comunicación telefónica que sostuvo con Gloriana López, expresidenta del PANI. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

La demanda de Baruch también incluye a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Adilia Caravaca; y al abogado de su esposa, Ricardo Gonzalez Mora.

Ante la Fiscalía General de la República, Baruch argumentó que Chaves ejerció una presión indebida sobre López Fuscaldo, para que actuara en favor de su esposa, Yafit Ohana, en un caso “que afecta y sigue afectando” a sus hijos.

Asimismo, alegó que el mandatario habría incurrido en un segundo tráfico de influencias al ejercer otra presión indebida sobre la presidenta del Inamu para que esa institución coadyuvara en favor de Ohana en un caso de violencia doméstica, el cual Baruch calificó como falso.

Actuar a discreción

El jefe de despacho sostuvo que cuenta con aprobación de Chaves para actuar a discreción, en diversos asuntos y que no todos los temas que él conversaba con los jerarcas llegaban hasta el mandatario.

“Puedo tener iniciativa propia en ese tipo de acción y muchísimos más”, le expresó Aguilar a la diputada Álvarez del PLN.

Por su parte, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, debatió la versión de que el presidente no tuvo injerencia en el tema, porque Pilar Cisneroros, diputada jefa de la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseveró lo siguiente en el plenario el día de la audiencia de López Fuscaldo:

“Me siento muy orgullosa de esta actitud del presidente, muy orgullosa de que, a través de un asesor, llame a la directora ejecutiva a decirle ‘haga bien su trabajo, porque hay niños en juego’, y no será la primera ni la última vez que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pide algo así (...)”, dijo Cisneros el pasado 20 de julio.

Ortega argumentó: “Me queda la idea de que usted está siendo sacrificado por Casa Presidencial, para salvaguardar al señor presidente. Por lo menos, en su primer momento sí aceptaron que había sido él quien dio la indicación”.

Para el próximo jueves 3 de agosto está previsto que Gloriana López vuelva a rendir testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos.

Un día después, le correspondería a la segunda vicepresidenta de la República, Mary Munive, hacer su participación. El órgano legislativo tiene un plazo de 30 días hábiles, a partir del 21 de julio, para concretar la investigación y rendir un informe al plenario.

