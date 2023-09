Diputados fustigan a gobierno por inseguridad y promesas incumplidas

Diputados de diferentes fracciones fustigaron al Gobierno de la República por la creciente inseguridad y promesas incumplidas, durante la sesión del plenario legislativo efectuada en Puntarenas este viernes.

Dado que la visita a Puntarenas se da en el aniversario 163 del fusilamiento de Juan Rafael Mora y José María Cañas, el jefe de fracción del Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, recordó que a ambos héroes nacionales se les trató de “traidores”.

“Venimos a honrar la memoria de don Juanito Mora y don José María Cañas, a quienes hoy reconocemos como héroes, pero fueron mandados a fusilar por quienes los consideraron traidores. Tenemos que poner las barbas en remojo, porque ese es el peligro de la incitación y de la utilización indiscriminada del lenguaje de odio al que nos están empezando a acostumbrar”, afirmó el diputado.

El pasado 26 de setiembre, el presidente Chaves afirmó que la diputada Luz Mary Alpízar es “Judas”, por dar el voto decisivo a favor del resello de la ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea.

La diputada Cisneros también le gritó “traidora”.

La congresista Alejandra Larios, subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), reclamó que el país atraviesa niveles de violencia y homicidios nunca antes vistos, lo cual provocó que “niños, niñas y jóvenes estén aprendiendo a usar armas en vez de estar en las escuelas”.

Además, la legisladora recalcó que en Puntarenas se han cometido 107 homicidios en lo que va del año, estadística que lo sitúa entre los nueve cantones que agrupan el 52% de las víctimas por asesinato.

Larios criticó que, desde hace un año, cuando el Congreso visitó el cantón porteño, la situación de inseguridad ha empeorado y el Poder Ejecutivo no ha cumplido sus promesas.

Los diputados Ariel Robles (FA), Eliécer Feinzaig (PLP) y Alejandra Larios (PLN) criticaron al Gobierno en su discurso en Puntarenas.

“Hace un año, se nos dijo que tenemos un presidente dispuesto a trabajar para borrar las diferencias entre la costa pobre y la Costa Rica, y que no esperáramos que el gobierno lo haga todo, porque no lo iba a hacer. Hoy quiero decir que no es que no lo haya hecho todo, es que no ha hecho nada.

“Es hora de que cumplan las promesas, para eso les eligieron, no más palabras, no más discursos, acciones ya. En síntesis, a un año de nuestra visita, no hay aeropuerto, no hay mejora en la ruta 2 Palmar-Canoas, no hay pago de deuda con pueblos indígenas, no hay atención a rutas nacionales, y no hay un compromiso del gobierno con la región”, reclamó la diputada verdiblanca.

Posteriormente, tomó la palabra la jefa de fracción de Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, quien rebatió el incumplimiento de promesas señalado por Larios.

La diputada oficialista citó la realización de una “misión comercial de compradores” organizada por la Promotora Costarricense de Comercio (Procomer).

“Dice aquí una diputada que no hemos hecho nada, puntarenenses, ¿no hemos hecho nada? Les voy a recordar qué significa nada para esos diputados que solo critican”, dijo la legisladora.

A continuación, afirmó que firmaron acuerdos para conseguir 30 atracaderos, inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) en Puntarenas, invirtieron ¢2.870 millones en el puente sobre el río Barranca, consiguieron un terreno para construir un CEN-Cináai e iniciaron la construcción de un colegio, remodelaron un centro de acopio para pesca artesanal e inauguraron el ferri entre Costa Rica y El Salvador, entre otros anuncios.

“El año pasado me criticaron mucho por decir que no esperaran que el gobierno hiciera todo por ustedes, pero se lo vuelvo a decir hoy, miren el mar, porque el mar es su mayor fuente de riqueza. (...) El gobierno y los diputados vamos a hacer lo nuestro, pero ustedes nos tienen que guiar”, dijo Cisneros.

No obstante, la intervención de Cisneros fue criticada por los congresistas Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresistas (PLP), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), quienes consideraron que la legisladora celebra “acciones ordinarias” y “cumplimientos de ley” como si fueran “grandes logros”.

Robles afirmó que el presidente Rodrigo Chaves “habla muy duro, pero hace muy poco”. Añadió que los cambios no han llegado para Puntarenas, y lamentó que dicha provincia sea hoy “el epicentro de homicidios y narcotráfico”.

“¿Cómo devolverle la esperanza a este pueblo cuando se decepciona una y otra vez? Recuperar esa esperanza no pasa por hacer burlas con el número de homicidios en grupos de WhatsApp, y que tengan que pedir disculpas más por presión que por convicción. No pasa por venir a hacer viajecitos en yate cuando la gente tiene hambre y tiene dolor.

“Tampoco pasa por venir a repetir como grandes logros, doña Pilar, cumplimientos de ley y rondas de negocios que han hecho por años todos los gobiernos. Eso no son logros, eso es cumplir lo que la legislación manda”, criticó el frenteamplista dirigiendo su mirada a Cisneros.

Robles también criticó el manejo que se ha dado al puerto Caldera, luego de que el gobierno decidiera ampliar por cinco años más la concesión a cambio de que el actual operador invierta en “obras urgentes” en la terminal, pese a que, según dijo, esto provocaría un aumento en las tarifas u obligaría al Estado a pagarle “un gran cheque” a la concesionaria.

“Una pregunta del millón don Rodrigo Chaves y doña Pilar Cisneros, a ustedes que les gusta hablar de los ticos con corona, ¿por qué no se habla de los ticos con corona que están haciendo fiesta con puerto Caldera? ¿Será porque son financistas de su campaña?”, cuestionó el diputado.

Finalmente, el congresista Eliécer Feinzaig afirmó que los diputados del partido de gobierno describieron “un mundo de fantasía” en sus intervenciones.

Feinzaig también se dirigió a Cisneros: “No basta con repetir como grandes logros de un gobierno un listado de acciones ordinarias y consuetudinarias que vienen haciendo las instituciones públicas desde hace décadas, como misiones comerciales o apertura de Ebáis, eso se hace desde hace décadas, no es nada nuevo ni nada especial”.

Finalmente, el diputado del PLP criticó que el presidente Chaves insinuara que los malhechores ”se matan entre ellos”.

“Es una tragedia nacional, es irresponsable e insensible decir, como lo dijo el presidente Rodrigo Chaves, que ‘se maten entre ellos’. Ellos, señor presidente, son niños y jóvenes que están forzados a venir a escuelas en estado deplorable, con un calor infernal, y con un sistema educativo que se ha tornado irrelevante para sus necesidades”, criticó el congresista.