Congresistas descartan asistir a viaje en yate organizado por diputado de Gobierno

La mayoría de los congresistas descartaron asistir al viaje en yate organizado por Alexander Barrantes, diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para el próximo viernes.

Mediante el correo oficial de la Asamblea Legislativa, el oficialista invitó a un convivio “en un ambiente relajado y alegre” en un navío que recorrería la costa de Puntarenas.

Consultado la mañana de este miércoles, el congresista afirmó que el viaje se mantiene en pie y que será él quien cubra su costo. Agregó que, una vez canceladas, compartirá las facturas con la prensa.

Barrantes sostuvo que el convivio es una cortesía para sus compañeros de fracción.

Sin embargo, congresistas de otras bancadas también recibieron la invitación, como David Segura, del Partido Nueva República (PNR), Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Fabricio Alvarado, líder del PNR, confirmó que Segura fue invitado, pero señaló que desde el principio declinó participar. Agregó que ningún otro congresista de su bancada se subirá al yate.

Por su parte, el departamento de prensa del PUSC informó de que ningún diputado de su agrupación asistirá. Alejandro Pacheco, jefe socialcristiano, dijo que no recibió ninguna invitación.

El diputado de Gobierno, Alexander Barrantes Chacón, organiza un viaje en yate con una cena especial el próximo viernes en Puntarenas. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

Con respecto al oficialismo, su jefa de fracción, Pilar Cisneros, afirmó que no participará en el viaje y sostuvo que el convivio no se realizará con fondos públicos.

“Yo no iré porque tengo muchas cosas que hacer, entonces voy al plenario en Puntarenas y me regreso inmediatamente.

“Los demás compañeros, no sé. Quiero dejar claro que este viaje es pagado 100% con recursos del diputado Barrantes, ni es una donación, ni se están utilizando recursos públicos”, declaró.

Barrantes aseguró, este miércoles, que irán 10 diputados. Al preguntársele si serían los 10 miembros de su fracción, respondió: “No sé si van a ir todos, pero por lo menos están invitados”.

No obstante, sus compañeros Jorge Rojas, Paola Nájera y Ada Acuña, confirmaron que no irán. El congresista Waldo Agüero no viajará a Puntarenas, por lo tanto, no participará en la actividad.

La diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, afirmó que no fue invitada; mientras que el legislador Manuel Morales sí participará.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, explicó que no sabía del viaje y que no fue invitado. Añadió que, de cualquier forma, no estará en el país este viernes.

La subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, confirmó que tampoco fue invitada.

“En todo caso, evidentemente no vamos a participar. Creemos que cada persona, incluidas las diputaciones, tienen la libertad de hacer las actividades que estimen convenientes con recursos propios.

“Aquí lo que preocupa un poco es que no ha habido claridad en las respuestas sobre la finalidad de la actividad”, aseveró Larios.

Mientras tanto, el subjefe de fracción del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, declaró que no fueron invitados al paseo.

“De haber sido así, lo hubiéramos rechazado y lo hubiéramos denunciado como en otros momentos hemos denunciado prácticas preocupantes.

“El diputado Barrantes debe dar explicaciones sobre quién financia esta actividad, cuál es el motivo y por qué se están usando logos de la Asamblea Legislativa en una aparente oficialidad de una actividad lúdica”, criticó.

Finalmente, el despacho de Eliécer Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), informó de que ninguno de sus congresistas recibió la invitación.

'No es nada lujoso'

El diputado Alexander Barrantes afirmó que el viaje en yate “no es nada lujoso”, pese a que dijo desconocer cuánto será su costo.

“Eso me lo está coordinando el despacho. Entonces ahorita no sé cuánto cuesta, pero no es nada que no pueda pagar yo; lo voy a pagar y cuando se haga la actividad con mucho gusto les voy a dar las facturas”, declaró.

Consultado sobre si en la embarcación habría invitados externos, respondió que solo estarían sus compañeros de fracción. Además, dijo que no le parecía contradictorio realizar una actividad lúdica en el contexto de desempleo e inseguridad que aqueja Puntarenas.

“No es un viaje de placer, es una cortesía mía, con eso usted no resuelve, no le compra ni un diario a la familia más pobre de Puntarenas, es algo muy corto, dar una vuelta para que vean dónde se va a desarrollar un proyecto, y comerse algo como comemos todos de oficio. No tiene nada que ver con cuestiones placenteras o lujo”, declaró Barrantes.

En la invitación enviada a sus compañeros, el congresista les propuso disfrutar “de un paseo en yate por la hermosa costa de Puntarenas, en un ambiente relajado y alegre”. Además, detalló que la “cena especial” se realizaría en el Hotel Las Brisas.

La invitación a la actividad social pide que se confirme la asistencia antes del miércoles 27 de setiembre, “para que podamos hacer los arreglos necesarios”.

En la invitación, también se incluyen los correos electrónicos de dos asesores del despacho de Barrantes, así como el número telefónico de esa oficina para que se confirme la presencia.

Pese a que los correos enviados por el congresista del PPSD detallan que se trata de un yate, negó que el paseo se vaya a realizar en ese tipo de embarcación.

“Más bien, si me dicen que es un yate, les agradezco mucho la altura que le están dando a la humilde actividad”, agregó.

Cuando se le leyó el correo de la invitación, dijo: “No, no, señor, usted está equivocado. Eso no dice nada de eso, no es a diputados de varias fracciones. Ya dejen de atacarme, por favor. Yo soy una persona honesta y si quiere conversamos por aparte y le hacemos una factura”.

Esta es la invitación del diputado Alexánder Barrantes, del PPSD, al convivio en yate para varios diputados. Foto: Cortesía.

Otras polémicas

Alexánder Barrantes es el diputado oficialista que ha gestionado una serie de reuniones en despachos de funcionarios públicos para el actor de cine e inversionista Prabhakar Sharan Prasad.

Sharan Prasad es un activo dirigente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda que busca ganar un negocio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para proveer buses eléctricos.

El diputado también pidió una cita con la vicecanciller, Lydia María Peralta, en la que llevó al actor Sharan sin avisar que llevaría a esta persona a ese despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Antes, Barrantes ha protagonizado otros incidentes en el plenario, como cuando retó al jefe del PLN, Óscar Izquierdo, a los golpes, o cuando Sofía Guillén, del FA, lo señaló por haberle ofrecido a ella o a alguien cercano una embajada.