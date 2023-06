Óscar Izquierdo denuncia que diputado lo retó a los golpes y le dijo: ‘Cuídese’

El diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció este jueves que el legislador Alexánder Barrantes, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), lo retó a los golpes, lo amenazó y le dijo “cuídese”.

El hecho, según dijo, ocurrió la tarde del miércoles durante la sesión de interpelación al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por el supuesto “megacaso” de evasión.

Momento en que el diputado Alexánder Barrantes habría retado a los golpes a Óscar Izquierdo

De acuerdo con el relato de Izquierdo, el diputado Barrantes le pidió al presidente legislativo, Rodrigo Arias, verificar si había cuórum para continuar la sesión y dijo que las curules de la bancada del PLN estaban vacías.

Izquierdo, quien es jefe de fracción de Liberación, le respondió en el micrófono que los diputados verdiblancos sí estaban sentados y le pidió respeto.

El verdiblanco asegura que había nueve o diez legisladores de su bancada en sus curules.

“El diputado Barrantes se quejó del cuórum y estaba viendo fijamente a Liberación. Si hubiese vuelto su mirada a las otras curules, habría visto que, en las otras, habían fracciones con un diputado.

“No entendí por qué la emprende con el PLN, yo le pedí respeto. Eso fue lo que le hice ver a él. De ahí su reacción un poco violenta”, dijo.

Agregó que minutos después, durante un receso, el diputado Daniel Vargas, subjefe del PPSD, lo llamó para decirle que había escuchado a un legislador del PLN decir adjetivos de Barrantes. “Yo le dije que iba a revisarlo y que, si era así, hablaría con mi compañero”, continuó.

“Mientras estábamos en eso, pasó el diputado Barrantes, me increpó y me amenazó; nada más me dijo: ‘Cuídese’”.

-¿Es cierto que lo retó a los golpes?

-Eh, digamos que sí, pero finalmente lo que me dijo fue “cuídese”.

“No recuerdo cuál fue la frase, pero sí puedo decirles que me hizo una amenaza.

“Pero aquí al plenario venimos a otra cosa, yo con todo gusto entro a un debate en el plano intelectual o de ideas, vengo a promover leyes y hacer control político, esto no es otra cosa que eso.

“Yo no he conversado más con él, estoy tranquilo y sigo pensando que hay que responder las cosas que están mal, vamos a trabajar sobre control político de la CCSS”.

Cisneros niega haber visto amenaza Copiado!

Pilar Cisneros, jefa del PPSD, aseguró que ella no fue testigo de que Barrantes hubiera retado a Izquierdo a los golpes ni de que lo amenazara.

Mencionó que su compañero de bancada pidió la palabra por el orden para señalar un error sobre el tiempo en el uso de palabra que le debían a ella y pidió verificar el cuórum “porque no hay nadie de Liberación al frente”.

“Oigo que Óscar Izquierdo le grita ‘sea serio’, porque como lo tengo al frente, eso es todo, pero ni siquiera vi que se juntaran en algún momento, a mí no me consta, yo no lo he visto”, dijo.

Cisneros alegó que ella estuvo “tan atenta” a lo que estaba diciendo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y que ella no vio a Daniel Vargas, su subjefe, hablando con Izquierdo.

“Yo no los vi, ni a don Alexánder. No sé si ustedes lo vieron hablando con don Óscar, no lo vi”, puntualizó.

La jefa oficialista dice que le preguntó a Barrantes qué había pasado y que este le dijo que solo había reclamado sobre el cuórum y que el jefe del PLN le había respondido.