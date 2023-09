Diputado rehúsa decir cómo pagará viaje en yate para colegas

El diputado Alexánder Barrantes Chacón, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), rehusó decir cómo pagará un paseo en yate por la costa de Puntarenas, “en un ambiente relajado y alegre”, al que invitó a congresistas de varios partidos políticos de la Asamblea Legislativa.

El martes por la tarde, La Nación consultó vía telefónica a Barrantes sobre el convivio en yate y la “cena especial” que auspiciará el viernes 2 de setiembre. Él envió las invitaciones mediante el correo oficial de la Asamblea Legislativa.

No obstante, ante la pregunta de quién o cómo se iba a pagar el paseo en yate, preguntó al periodista si quería ayudarle a pagarlo, porque afirmó: “Yo no tengo plata”.

Respondió con otras evasivas. Incluso, a otro periodista que le hizo consultas, le preguntó si quería asistir a la actividad.

“Una fiesta no. Yo no sé de dónde cogieron esa información, fiestas en un yate, no señor”, dijo el congresista porteño inicialmente.

Esta es la invitación del diputado Alexánder Barrantes, del PPSD, al convivio en yate para varios diputados. Foto: Cortesía.

Sin embargo, en el correo enviado desde el despacho del oficialista, dice literalmente que está invitando a diputados y diputadas de varias fracciones parlamentarias a “un evento muy especial que organicé para el próximo 29 de setiembre en Puntarenas”.

Dicho correo establece que “como diputado de esta provincia, es un honor para mí invitarlo a un convivio en yate y posteriormente a una cena en Puntarenas”.

La invitación a la actividad social pide que se confirme la asistencia antes del miércoles 27, “para que podamos hacer los arreglos necesarios”.

En la invitación, también se incluyen los correos electrónicos de dos asesores del despacho de Barrantes, así como el número telefónico de esa oficina para que se confirme la asistencia.

Durante la misma conversación telefónica, el diputado puntarenense luego modificó su declaración, y dijo: “Fiesta no, en ningún momento, ni yates. Es una cortesía, me imagino que se refiere a una cortesía que siempre los diputados anfitriones les hacen a los compañeros de fracción, para que no pasen aburridos o algo así”.

Adujo que el viernes lo que tiene es una “cortesía” para sus compañeros de fracción (PPSD) y adujo que “eso no es nada del Gobierno, ni mucho menos”, sino “una actividad propia, una cortesía”.

Cuando se le consultó sobre el embarque en el yate, previsto para las 3 p. m. del viernes, le respondió al periodista: “Sí, pero a lo que me refiero es si quiere ir o qué, cuál sería la idea”.

Se le insistió en que la pregunta era quién pagaría el viaje.

Más tarde, negó nuevamente que fuese un paseo en yate, y argumentó que se trata de una cortesía para “dar una vuelta en el golfo”.

“Que lo ponga como lo quieren decir, es otra cosa”, dijo.

“Más bien, si me dicen que es un yate, les agradezco mucho la altura que le están dando a la humilde actividad”, agregó.

Volvió a insistir en que es algo muy “interno, muy personal, muy de compañerismo” de su fracción. “No entiendo cuál es el interés, porque es algo personal”, enfatizó el diputado; no obstante, la invitación llegó a varios despachos de legisladores, desde el correo oficial de Barrantes.

“Le estoy diciendo que es una cortesía personal, mía, porque soy el diputado anfitrión y voy a dar una cortesía a mis compañeros, es cosa mía, es algo personal. ¿Me puede entender eso, sí?”, acotó.

Cuando se le leyó al diputado el correo de la invitación, dijo: “No, no, señor, usted está equivocado. Eso no dice nada de eso, no es a diputados de varias fracciones. Ya dejen de atacarme, por favor. Yo soy una persona honesta y si quiere conversamos por aparte y le hacemos una factura”.

-Una consulta, ¿usted es el que está pagando el convivio?

-Cómo, cómo. No señor, no ponga palabras que yo no he dicho. Nadie está haciendo convivio, es una cortesía a mis compañeros de fracción. Algo muy personal.

-Llamémoslo cortesía. ¿Usted la está pagando de su bolsillo?

-Claro que sí, señor, yo nunca he cogido dineros de... ni voy a coger nunca.

-El paseo en yate quién lo paga, ¿usted?

-Bueno, diay, si usted me ayuda, le agradezco mucho.

-Le estoy preguntando, con todo respeto.

-Por qué, ¿usted me va a ayudar? Le agradezco mucho, porque no tengo plata, apenas el salario.

-¿Y la cena especial, en el hotel Las Brisas?

-Sí, diay, como todo el mundo, en la noche, yo no sé, yo sí acostumbro comer. Eso es algo normal, privado, mío, con mis compañeros de fracción.

-¿Quién patrocina esa cortesía?

-Yo estoy en el plenario y no puedo atenderlo. Ya le dije, es una cortesía mía hacia mis compañeros. ¿Qué es la cosa, cuál es el problema, señor? ¿Usted tiene algo contra mí, o qué es? Entonces, no me moleste, por favor, porque estoy en plenario.

-¿Don Prabhakar Sharan va a estar en la actividad?

-Ash, por favor... (corta la llamada).

Alexánder Barrantes Chacón es el diputado oficialista que ha gestionado una serie de reuniones en despachos de funcionarios públicos para el actor de cine e inversionista Prabhakar Sharan Prasad, un activo dirigente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda que busca ganar un negocio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para proveer buses eléctricos.

El diputado también pidió una cita con la vicecanciller, Lydia María Peralta, en la que llevó al actor Sharan sin avisar que llevaría a esta persona a ese despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Antes, Barrantes ha protagonizado otros incidentes en el plenario, como cuando retó al jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, a los golpes, o cuando la jefa del Frente Amplio, Sofía Guillén, lo señaló por haberle ofrecido a ella o a alguien cercano una embajada.