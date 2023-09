Actor de cine vinculado a partido chavista pretende negocio con ICE

Un actor de cine de nombre Prabhakar Sharan Prasad, quien forma parte del partido político chavista Aquí Costa Rica Manda (ACRM), pretende un negocio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para proveer buses eléctricos que esta entidad estatal alquilaría a las empresas de transporte público.

Al tiempo que busca el negocio con el ICE, el actor y representante de inversionistas de la India ha logrado reuniones con funcionarios de alto nivel, como el primer vicepresidente Stephan Brunner y la vicecanciller Lydia María Peralta, gracias a gestiones del diputado de Gobierno, Alexander Barrantes.

Esos encuentros los combina con actividades proselitistas. Apenas hace un mes, el 5 de agosto, Prabhakar Sharan anunció que luchará para que el partido chavista gane cada alcaldía en las elecciones municipales del 2024. Dijo que estaba muy feliz de participar activamente en el partido del presidente Rodrigo Chaves.

El actor Prabhakar Sharan Prasad, de origen indio pero nacionalizado costarricense, figura como integrante suplente del Tribunal de Alzada del partido Aquí Costa Rica Manda. Foto: Tomada del Facebook de Prabhakar Sharan

Su publicación la acompañó de fotografías con la diputada Pilar Cisneros, el asesor presidencial Federico Cruz (quien a su vez es presidente de ACRM) y el diputado Alexánder Barrantes.

El vínculo con el despacho de Barrantes va más allá. Sharan, de 43 años y nacionalizado costarricense (es originario de la India), comunicó su apoyo al asesor de este legislador, Max Matamoros, quien aspira a ser alcalde de Corredores, en Puntarenas, por el partido Aquí Costa Rica Manda.

En esta agrupación, el actor tiene un puesto formal: es miembro suplente del Tribunal de Alzada, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por su parte, el asesor Matamoros comunicó que oficialmente forma parte del equipo de Sharan que busca construir una zona franca en Corredores, en la que fabricarían los buses eléctricos.

ICE oculta información

En una entrevista telefónica con La Nación, Sharan Prasad confirmó que es el representante para Centroamérica de la empresa de origen indio, Switch Mobility, la cual pretende convertirse en proveedora del ICE para posteriormente “ofrecerle a los concesionarios de rutas el alquiler de buses eléctricos”.

Prabhakar Sharan junto con el vicepresidente Stephan Brunner y el presidente del ICE, Marco Acuña. Foto: Tomada de Facebook

Sobre ese negocio, la información es escasa. El ICE se ha negado a revelar hasta el nombre de las compañías que compiten. Se desconoce el tipo de concurso que se usará para adjudicar el contrato. Solo se sabe que participan seis empresas. No se tiene acceso al expediente de contratación, lo cual impide saber cuáles son los criterios de escogencia.

Este diario solicitó al Instituto una lista con el nombre de las seis firmas internacionales interesadas y el nombre de sus representantes. Sin embargo, la entidad se negó a facilitar la información alegando que “la investigación de mercado incluye información comercial de carácter estratégico para las empresas”.

“En el documento de solicitud de muestras de interés, se indicó que la misma se compartiría únicamente con autoridades de Gobierno”, argumentó esa entidad, en un correo electrónico, a través de su oficina de prensa.

Publicación en la que Prabhakar Sharan afirma que trabaja activamente con el partido del presidente, de nombre Aquí Costa Rica Manda.

Brunner se niega a facilitar lista

El vicepresidente Stephan Brunner también se negó a facilitar la lista de empresas, a pesar de que, el 30 de agosto anterior, publicó en su perfil de Facebook que había seis compañías interesadas y que se había reunido con todas ellas, además de que próximamente se iba a seleccionar al proveedor.

Ese posteo lo acompañó con fotografías de los encuentros virtuales y presenciales. En una de las fotos, aparecen Brunner con Prabhakar Sharan, el presidente del ICE, Marco Acuña, y cuatro personas más.

Brunner solo precisó que, en esas reuniones, él ejerció el rol “de articulación política interinstitucional”, pero sin especificar en que consiste eso y qué funciones realiza.

Brunner y la zona franca de Sharan

No obstante, ese no era el primer encuentro que Brunner sostuvo con Sharan. A principios de junio, el vicepresidente visitó unos terrenos en Paso Canoas, Corredores, donde el actor pretende desarrollar una zona franca, propiamente en las antiguas instalaciones de Maderín Eco.

Justo en ese lugar, según contó Sharan a este diario, él pretende levantar la fábrica ensambladora de autobuses eléctricos que supla la demanda del país en caso de ganar el contrato con el ICE; o bien, si ese negocio no fructifica, la intención es atraer a empresas de la India para que se asienten allí.

En declaraciones al medio de comunicación Colosal Informa, Brunner dijo que ese terreno era una de dos opciones que se analizan para construir una zona franca en esa región y que se lo estaban mostrando al embajador de Portugal en el país, Gonçalo Teles, quien estuvo presente en la actividad.

Alexander Barrantes admite ayuda a negocios de Sharan

A ese evento en el cantón de Corredores también asistió el diputado oficialista Alexander Barrantes, quien reconoció a La Nación que ayuda al actor a promover sus negocios con jerarcas del Gobierno.

Incluso, en los últimos tres meses, Prabhakar Sharan suma seis visitas al despacho de Barrantes en la Asamblea Legislativa, según un reporte de ingresos y salidas al primer poder de la República.

El cineasta y actor Prabhakar Sharan compartió con el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el embajador de Portugal en Costa Rica, Gonçalo Teles; y el diputado oficialista, Alexander Barrantes, en una actividad en Paso Canoas, a principios de junio pasado. Foto: Facebook de Prabhakar Sharan

Sharan pensó que el nombramiento había caducado

Prabhakar Sharan no negó su interés en hacer negocios con el ICE y en levantar una zona franca en el sur del país, aunque sí trató de distanciarse del partido Aquí Costa Rica Manda.

Adujo que no tenía conocimiento de que su nombramiento con esa agrupación se mantuviera vigente, pues pensó que había caducado cuando el asesor presidencial Federico Cruz asumió la presidencia partidaria y hubo un cambio en la identidad y en el liderazgo del grupo político, el cual antes se llamaba Fuerza Nacional.

Sus declaraciones, no obstante, difieren de lo que expresó en su perfil de Facebook, apenas el pasado 3 de setiembre, cuando manifestó su apoyo a Max Matamoros Obando —asesor del diputado Alexander Barrantes—, en su precandidatura para la alcaldía de Corredores. En ese posteo, escribió en inglés que él formaba parte de ese partido.

Sobre su asistencia al evento de ACRM del 5 de agosto, el actor comentó: “Estaba en San José (vive en Paso Canoas) y escuché que había una reunión pública en el Hotel Radisson. Yo no conocía a doña Pilar y vi que había una oportunidad, por lo menos para (conocerla), y no solo a ella, para ver a un líder de cerca; tuve la oportunidad y llegué ahí para saludar, pero no porque soy participante”.

El autor y cineasta Prabhakar Sharan Prasad se reunió, en mayo pasado, con la vicecanciller Lydia María Peralta Cordero. En la reunión también estuvo presente el diputado oficialista Alexander Barrantes y Ricardo Otárola, quien es asesor de Peralta. Foto: Tomada del Facebook de Prabhakar Sharan

Diputado Barrantes en reunión con vicecanciller

En sus intentos por hacer negocios en el país, el actor y cineasta ha contado con el apoyo de Alexander Barrantes, quien lo acompañó, en mayo pasado, a una reunión con la vicecanciller de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional, Lydia María Peralta Cordero.

Sobre ese encuentro, Sharan dijo que el objetivo era que ella conociera “que una persona está luchando por el país”. Este medio envió una consulta a la Cancillería para conocer los aspectos tratados y determinar quién solicitó la reunión, pero a la hora de esta publicación, no se había recibido una respuesta.

Sharan y Barrantes se conocieron a través del asesor del último, Max Matamoros, según relató el empresario. Esa relación precede al inicio del Gobierno, como se puede constatar en una publicación de Facebook del 2 de abril del 2022, con una fotografía donde aparece el hoy presidente Rodrigo Chaves, su asesor Federico Cruz, el diputado Barrantes y el cineasta de origen indio.

Prabhakar Sharan junto con el hoy presidente Rodrigo Chaves y el diputado Alexander Barrantes, en marzo del 2022. Foto: Tomada de Facebook

Esa foto se habría tomado el 12 de marzo, durante una visita del ahora mandatario al cantón de Corredores. En esa misma publicación, Matamoros consignó que iniciaron conversaciones “para atraer inversión extranjera directa por medio de una APP (alianza público privada), para establecer nuestro proyecto de zona franca en las antiguas instalaciones de Maderín Eco”.

El asesor legislativo agregó que pasó a ser integrante del equipo ejecutor de ese proyecto.

“Con esta noticia, doy a conocer oficialmente que formaré parte del equipo ejecutor de tan ansiado proyecto, trabajando para mi país como asesor legislativo en el despacho de nuestro diputado electo por Puntarenas don Alexander Barrantes Chacón”, agregó Matamoros.

Max Matamoros, asesor del diputado oficialista Alexander Barrantes, expresó en abril del 2022, que trabajaría en el establecimiento de una zona franca en Corredores vinculada con Prabhakar Sharan. Foto: Captura de pantalla del Facebook de Max Matamoros

Barrantes: ‘Él necesitaba hablar con Brunner’

Barrantes dijo a La Nación que la relación con el empresario es normal y que el actor se acercó a su despacho “para tratar de hacer algunas inversiones en el país, para reactivar la economía y el desarrollo de algunas empresas que generen empleo”.

Sobre la visita a la vicecanciller Peralta, reconoció que buscaron “un acercamiento para el canciller” y que, en el caso de Stephan Brunner, hablaron sobre “algunas inversiones que él (Sharan) quería hacer”.

“Desconozco el interés, digamos, pero necesitaba conversar con el señor Brunner”, afirmó Barrantes.

Por su parte, el empresario rechazó que hubiese recibido apoyo del parlamentario y circunscribió el vínculo a una simple orientación sobre cuáles gestiones hacer y ante quién realizarlas.

“Conocí por él el camino, lo que tengo que escoger. Un ejemplo, él dijo: ‘Para buses comunique con el ICE, comunique con el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), con operadores’. (...) Le digo, no es que él me esté apoyando por su trabajo, no, el apoyo fue que compartimos la idea”, expresó Sharan.

Sobre la participación del actor en la estructura política de Aquí Costa Rica Manda, partido al que respaldó el pasado mes de agosto, en una actividad a la cual también asistió el empresario, Barrantes negó tener conocimiento.

“Yo en la parte política no tengo relación con él, solo el interés de traer inversión, de generar empleo y reactivar la economía, nada más”, argumentó el legislador.

Prabhakar Sharan junto con Max Matamoros, asesor del diputado Alexander Barrantes.

Al consultarle si consideraba normal que un diputado hiciera gestiones ante otras autoridades por un empresario en particular, Barrantes afirmó que “debería ser un esfuerzo de todos los diputados el tratar de acercar empresarios al Poder Ejecutivo, para traer inversión y desarrollo de los pueblos.

“Me parece que la labor de un diputado que se dedica solo a presentar proyectos, ir al plenario, venir a comisiones, es un desperdicio y muy limitada”.

Buses eléctricos y zona franca

Actualmente, el ICE realiza un proceso en el que está recibiendo muestras de interés de empresas proveedoras de buses eléctricos, con el objetivo de facilitar la implementación masiva de esta tecnología en el país.

Así consta en un oficio que le envió el presidente de esa institución a la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), a mediados de julio.

“Para desarrollar el modelo de negocio se propone crear un vehículo de propósito especial (VPE), el cual podría ser una S. A. (Sociedad Anónima) u otra figura que se considere pertinente, y ese VPE será el que asuma el financiamiento”, agrega la nota.

Un VPE es una figura jurídica que asume los derechos sobre los activos titularizados y las obligaciones derivadas de los valores emitidos y colocados en el mercado bursátil.

En otro oficio enviado también a la diputada Cambronero, pero esta vez por el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, se explica que se ha trabajado en la constitución de un fondo, a través del Banco Nacional, que está en proceso de fondeo, por parte de inversores y cooperantes internacionales, para que a través de un VPE, la entidad bancaria pueda comprar las unidades y darlas en leasing a los operadores de ruta regular.

Para lo cual, se prevé la necesidad de contar con un capital de hasta $270 millones para un lapso de siete años, para procurar la sustitución paulatina de la flota de autobuses, incluyendo la compra de unidades y la red de carga. El periodo para que las empresas enviaran sus muestras de interés finalizó el pasado 14 de julio.

En esa misma línea, la semana pasada, el ICE y el Banco de Costa Rica (BCR) anunciaron la firma de un convenio de cooperación interinstitucional para impulsar modelos de negocio basados en la electrificación renovable de la economía nacional. Aunque no detallaron en qué consiste esa alianza.

Colaboró el periodista Aarón Sequeira.