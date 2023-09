Cambronero fustiga a diputado de Gobierno por gestiones para actor en busca de negocio con ICE

La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), fustigó este lunes las gestiones que hizo el legislador de Gobierno, Alexander Barrantes, para que el actor de cine e inversionista, Prabhakar Sharan Prasad, sostuviera reuniones con funcionarios de alto nivel como el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y la vicecanciller Lydia María Peralta.

Sharan pretende ganar un negocio para proveer buses eléctricos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el cual alquilaría las unidades a las empresas de transporte público.

Este inversionista, además, es integrante del partido chavista Aquí Costa Rica Manda (ACRM), al cual el diputado Barrantes apoya públicamente.

“Nosotros no somos diputados lobistas de cuanto empresario se aparece. Se ve muy mal y desluce el cargo, que utilicemos nuestros despachos para actos que puedan significar una conducta contraria al deber de prioridad”, expresó la parlamentaria durante la sesión del plenario.

Pide investigar concurso del ICE

Kattia Cambronero cuestionó la participación de Sharan, por su militancia partidaria, en el concurso del ICE.

“Se pone en riesgo la transparencia del proceso de selección de proveedores, que debe ser basado en criterios técnicos y no en intereses de un militante del partido del presidente”, dijo la diputada del PLP.

A las reuniones con jerarcas del más alto nivel, se suma la participación del actor en actividades proselitistas. Apenas hace un mes, el 5 de agosto, Prabhakar Sharan anunció que luchará para que el partido chavista gane cada alcaldía en las elecciones municipales del 2024. Dijo que estaba muy feliz de participar activamente en el grupo del presidente Rodrigo Chaves.

El cineaste y actor Prabhakar Sharan, compartió con el primer vicepresidente, Stephan Brunner, el embajador de Portugal en Costa Rica, Gonçalo Teles, y el diputado oficialista, Alexander Barrantes. Foto: Facebook Prabhakar Sharan

En esta agrupación, el actor miembro suplente del Tribunal de Alzada, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por estos vínculos, la diputada solicitó al ICE, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética investigar el concurso que lidera el ICE.

Además, pidió aclarar en qué condiciones se están elaborando los términos de contratación, cuáles empresas están participando, cuál es el perfil de las empresas preseleccionadas, cuáles son los costos en los que ha incurrido el ICE, así como el departamento y la persona responsable del proceso.

“No podemos permitir que el ICE sea utilizado para favorecer intereses particulares, ni para hacerles trajes sastre a militantes y allegados al partido de gobierno”, expresó Cambronero.

La intervención recibió el respaldo de la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiano (PUSC), quien señaló al respecto que “se están festinando con los fondos públicos”.

Protestan diputadas oficialistas

La intervención de Cambronero molestó a la jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, por haber incluido en su presentación, una fotografía durante la actividad del 5 de agosto, en la que ella posó junto con el actor, el asesor presidencial Federico Cruz (quien a su vez es presidente de ACRM) y el diputado Alexander Barrantes.

“Era la primera vez en mi vida que yo le veía la cara a ese señor, ese día, en esa actividad, me tomé por lo menos 300 fotos, con ciudadanos que vienen hacia uno, ‘doña Pilar, me puedo tomar una foto’, y yo no le puedo estar pidiendo una certificación del OIJ a toda la gente que quiere tomarse una foto conmigo”, expresó Cisneros.

Por su parte, la también oficialista, Ada Acuña, dijo que también conoció a Prabhakar Sharan y que, en la exposición de Cambronero, hizo falta incluir una foto de ella con el actor.

Diputado gestionó reunión con vicecanciller

La oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el diputado Alexander Barrantes gestionó la reunión del actor Prabhakar Shara y la vicecanciller Peralta, ante una una consulta de La Nación.

“El 11 de mayo de 2023 se recibió al diputado Alexander Barrantes Chacón, tras solicitud de ese Despacho legislativo. Al momento de la audiencia, el diputado se presentó con los señores Prabhakar Sharan y Rohit Chaudhury”, indica la información suministrada por la Cancillería.

Durante la reunión, el actor informó sobre una inconformidad por el proceso de visado para inversionistas asociados a un proyecto fílmico de su interés; posteriormente, el ministerio corroboró que los procesos de visado sí cumplen con la normativa migratoria vigente.

“Por tratarse de una visita de cortesía, no se generó una minuta, ni acciones posteriores en favor de ninguno de los asistentes a esa reunión”, indicaron.

En los últimos tres meses, Prabhakar Sharan suma seis visitas al despacho de Barrantes en la Asamblea Legislativa, según un reporte de ingresos y salidas al primer poder de la República.

El actor de 43 años y nacionalizado costarricense (es originario de la India), también es cercano a un asesor de este legislador, Max Matamoros, quien aspira a ser alcalde de Corredores, en Puntarenas, por el partido Aquí Costa Rica Manda.

LEA MÁS: Actor de cine vinculado a partido chavista pretende negocio con ICE