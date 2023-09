Diputada Ada Acuña dice que récord de 656 homicidios es ‘lindo número para la lotería’

La diputada de Gobierno, Ada Acuña Castro, comentó que el número 656, correspondiente a la cifra récord de homicidios en Costa Rica en lo que va del año, es un “lindo número para la lotería”.

El comentario lo hizo la mañana de este sábado 23 de setiembre en un chat de diputados. El legislador limonense Geison Valverde Méndez confirmó a La Nación la autenticidad de la captura de pantalla en la que se observa lo dicho por Acuña.

A las 8:16 a. m., la legisladora liberacionista Katherine Moreira Brown compartió una imagen que reseña la fatídica cifra récord, a lo cual Acuña respondió: “Que poca coherencia”. Luego, agregó: “Lindo número para la lotería”.

Minutos después, el congresista Valverde la reclamó: “Ojalá nunca le maten un familiar por culpa del crimen organizado”.

La captura de pantalla muestra parte de la respuesta de la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): “¿Acaso es culpa de este gobierno o es de...?”.

Comentario de la diputada de Gobierno, Ada Acuña, sobre el número de 656 homicidios en lo que va del año. Corresponde a un chat de diputados. Foto: Captura de pantalla

Este medio solicitó a Acuña su criterio respecto al comentario que realizó. La oficialista respondió: “Es una barbaridad que diputados de la República, en un chat para temas legislativos y acciones país, tomen las sensibles cifras de homicidios para hacer politiquería y jugar en contra del Gobierno.

“Ante esa situación, lancé mi crítica a los diputados, que quede muy claro a los diputados que están jugando con un tema país, en el que debemos unirnos todos de forma integral para combatir la inseguridad.

Insistió en que los diputados filtran información sin el debido contexto por intereses políticos.

“El país urge de la política de altura para salir adelante; lamentablemente, a algunos diputados y diputadas solo les interesa sus intereses electorales”, justificó la legisladora.

La oficialista Ada Acuña aseguró que su respuesta fue una crítica a los diputados. (Asamblea Legislativa)

Diputados: La cifra de homicidios ‘no es para estar vacilando’

El congresista Geison Valverde, de Liberación Nacional (PLN), declaró a La Nación que, luego del comentario de Acuña, diputados de “todas las fracciones” reaccionaron con molestia.

“Con ese nivel de criminalidad no es para estar vacilando, y menos viniendo de una diputada de la República; no es cualquier persona de la calle; debería tener conciencia de que esto es un problema nacional, no están matando patos de goma, son personas, es gente.

“Esa es una insensibilidad que a mí me molestó mucho. Ella puso ese mensaje haciendo mofa de la cantidad de homicidios. Para mí no es válido, yo soy de Limón y esa es la provincia más impactada por ese tema, muchachos jóvenes, personas que uno conoce, exestudiantes, y a mí eso me duele mucho. Es un tema muy sensible para mí porque yo lo vivo con gente real, con personas que yo sabía quiénes eran”, declaró el legislador.