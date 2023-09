Gloria Navas regresa a Asamblea con fuerte crítica a Rodrigo Chaves por inseguridad

Luego de estar casi dos meses fuera de la Asamblea Legislativa por una delicada situación de salud, la vicepresidenta del Congreso, Gloria Navas Montero, regresó este jueves al micrófono del plenario para lanzar una fuerte crítica hacia el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la inseguridad que atraviesa el país.

En una intervención de 15 minutos, la legisladora dijo que una reciente reciente declaración del mandatario “demuestra una profunda ignorancia de lo que significa la violencia en Costa Rica”.

Se refirió a lo dicho por el mandatario durante sesión del Consejo de Gobierno ampliado en la provincia de Limón, el 31 de agosto.

Chaves aseguró que un limonense le dijo que no se preocupara tanto por los asesinatos, porque “mientras uno no se meta en malos pasos, no hay por qué preocuparse, porque es entre ellos que se matan”.

El presidente añadió: “¿Saben qué? Sí, es cierto, pero nosotros nos preocupamos, no solo por los que matan, sino porque los que dejan detrás, no solo por los que se metieron en malos pasos, para asegurarnos que haya opciones reales”.

El 6 de setiembre, Chaves también pronosticó que habrá más violencia como respuesta a las acciones de las autoridades para desarticular bandas criminales y grupos de sicarios.

Ese día, dijo que, al igual que en la política, en el crimen organizado no hay sillas vacías y, al desaparecer o debilitar una organización criminal, otra emerge en su lugar y se producen ajustes de cuentas.

Gloria Navas califica lo dicho de inaceptable

Gloria Navas, diputada de Nueva República (PNR), fustigó las palabras del presidente en Limón y consideró que su visión es inaceptable.

Enfatizó que esas confrontaciones están secuestrando comunidades, “le roban la paz a la gente honesta y fomentan el miedo, que es terrorismo”.

“Lo que estamos teniendo es terrorismo, cuando se impone el temor a la ciudadanía, porque son acciones constantes y de muchos grupos. Ya no es un caso aislado”, dijo.

Regla fiscal, ‘camisa de fuerza’ para las policías

La diputada, quien preside la Comisión sobre Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, aseguró que en San José y Limón se vive una guerra de minicarteles, que disputan territorios para la venta de drogas.

Mencionó que el sicariato es la solución que muchos jóvenes ven frente a la falta de oportunidades, además de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) calcula que el país cerrará el 2023 con más de 900 asesinatos.

“Eso es intolerable, es inaceptable. La seguridad no es un gasto, es una inversión. En la seguridad está la democracia y, sin seguridad, no tenemos desarrollo, ni educación buena, ni podemos dar garantías a la ciudadanía, no hay paz sin seguridad”, manifestó.

Gloria Navas también clamó por levantar la regla fiscal a los cuerpos policiales, porque el país requiere suficiente dinero para combatir ese flagelo de la inseguridad.

“El director del OIJ, Randall Zúñiga, dice que el Estado necesita por lo menos 600 policías. Recordemos el joven Calzada, las madres que han sido entrevistadas, muertes colaterales como la del niño Samuel”, afirmó.

La presidenta del foro sobre Seguridad clamó por dejar de normalizar la violencia y los asesinatos diarios en Costa Rica, porque la gente se empieza a acostumbrar a que maten a dos o tres personas, y actúan como si no hubiera pasado absolutamente nada.

“Las bandas criminales imponen su ley. Lo que estamos teniendo es terrorismo”, indicó Navas.