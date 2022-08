Diputados del PLP y PUSC se enfrentan por eurobonos

Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP), se pronunció a favor de aprobar $1.500 millones en eurobonos, en vez de $6.000 millones.

Cada día se pone más intenso en la Asamblea Legislativa el debate sobre la autorización para que el Gobierno se endeude en el mercado internacional por $6.000 millones mediante la colocación de títulos valores, conocidos popularmente como eurobonos.

Sin que la Comisión de Económicos haya definido una posición mayoritaria, y con una semana más para que termine de pronunciarse sobre las recomendaciones de la subcomisión que estudió el tema, el jueves se enfrentaron en el plenario los diputados Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), y María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC)

Ambos son miembros de la subcomisión que hizo el primer análisis de la solicitud gubernamental.

Campos impulsó un informe que solo recomendó aprobar $1.500 millones en eurobonos, junto con Rivera y Montserrat Ruiz, ambas del PLN, y la frenteamplista Sofía Guillén; sin embargo, la comisión rechazó el planteamiento.

Carballo es abanderada de la propuesta contraria: autorizar a la administración de Rodrigo Chaves para colocar los $6.000 millones, pero solo ese monto, sin los $6.000 millones que pide para el repago de la primera emisión y los $2.000 millones de créditos con organismos multilaterales.

En la sesión de este jueves, Campos aseguró que debía echar por tierra varios mitos, entre ellos el de que este es un momento adecuado para emitir títulos valores en el mercado internacional. Explicó que, hoy, las tasas de interés en el exterior están más altas que hace 10 años, por lo que duda de que el proyecto sirva para reducir el costo de los intereses de la deuda en comparación con emisiones en el mercado interno.

Por ello, insiste en que es mejor aprobar $1.500 millones y postergar la autorización de los otros $4.500 millones que pide el Gobierno.

También, refutó nuevamente lo dicho por Chaves el 25 de julio, de que los diputados juegan chapitas con el proyecto, porque la subcomisión de Económicos presentó dos informes al respecto “en tiempo récord”.

Añadió que están “tratando de proteger el bolsillo de la gente y evitar que las futuras generaciones paguen el endeudamiento que estaríamos generando hoy”.

Entonces, Carballo le respondió públicamente que, si estaba insinuando que el Gobierno tiene que buscar financiamiento en el mercado interno, este es mucho más caro que el externo. Ella también aseguró que hablaba “en defensa de los costarricenses”.

“Claro que me molestaron las palabras del presidente, pero esto no es un tema de egos, de dimes y diretes. Es un tema país, no se trata de darle un cheque en blanco al Gobierno, pero no voy a estar de acuerdo en enviar un mensaje erróneo a los mercados internacionales. Parece que el resto de la comisión quiere que Costa Rica esté en la misma condición de falta de liquidez en 12 meses.

“Hago un llamado a que consideren el peligro real que puede haber al poner en juego la estabilidad económica del país, generar más costo de vida y presionar al alza los créditos en dólares. Conmigo no cuenten para eso, que ese peso lo lleven otros diputados”, dijo.

A pesar de esta posición de Carballo, la presidenta de Económicos, la también socialcristiana Vanessa Castro dijo:

“Tengo muy claro que la urgencia máxima son los primeros $1.500 millones para el vencimiento de enero y se puede hablar de ese primer desembolso, pero que el segundo, tercero y cuarto, cada uno de $1.500 millones estén sometidos a una serie de controles, que tienen que ser de verdad, técnicamente establecidos y que permitan que el Gobierno tenga, por fuerza, que orientar una ruta fiscal que nos dé seguridad y nos dé dientes a los diptuados”, enfatizó.

En tanto, la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, enfatizó que no habrá un cheque en blanco.

“Lo dije en la primera sesión, no vamos a firmar un cheque en blanco, ocupamos primero tener muy claro cuál va a ser la ruta, porque eurobonos es solo una línea dentro de ese amarre económico y fiscal”, dijo.

Según dijo, ninguna bancada cuestiona la necesidad de aprobar al menos $1.500 millones para los vencimientos de eurobonos del próximo año (emitidos originalmente en el 2012).

Sin embargo, enfatizó que se requiere conocer la ruta del Poder Ejecutivo para solucionar el problema fiscal, “por lo menos para el análisis”.

Este miércoles, quedó pendiente la discusión en Economicos del segundo informe, de minoría, sobre los eurobonos, el impulsado por Carballo, decisión que se tomaría el próximo martes.