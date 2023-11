Diputado se molesta por solicitud de apartar a Fabricio Alvarado de investigación

El diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), se molestó este lunes por una solicitud para que su compañero Fabricio Alvarado se aparte de la comisión investigadora de financiamiento electoral.

El planteamiento lo hicieron los legisladores Francisco Nicolás y Ariel Robles, de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), luego de conocerse que Alvarado fue uno de los firmantes de un pagaré por ¢345 millones cuyo pago reclama a Nueva República el empresario Rafael Ángel Zamora, dueño de Pedregal, por financiamiento de campaña.

David Segura reacciona molesto por petición a Fabricio Alvarado

En la discusión, David Segura le exigió a una diputada de gobierno que tuviese más cuidado cuando habla del PNR, lo que molestó a otros legisladores.

Además, Segura advirtió de que, si Fabricio Alvarado sale de la comisión investigadora, él trabajará hasta los fines de semana en el informe sobre el video conocido como “salto al vacío”, con el fin de calificarlo como una estrategia del PLN.

Nicolás y Robles hicieron un llamado público para que Fabricio Alvarado se aparte de la investigación sobre financiamiento electoral, en vista de que es el representante del PNR en este foro, y se nombre otro miembro en su lugar.

De hecho, este lunes, David Segura acudió en representación de Alvarado durante la comparecencia de César Zúñiga y Francisco Prendas, tesorero y expresidente de su partido.

El puntarenense cuestionó que se investigara el financiamiento de la campaña del PNR, pues dijo creer que el foro solo es para indagar sobre estructuras paralelas.

No obstante, Ariel Robles le recordó que, desde el nombramiento del órgano, se planteó también la investigación del financiamiento electoral.

Nicolás y Robles pidieron a Segura respetar a la oficialista Ada Acuña y no cuestionar sus preguntas, pues el fabricista reclamó que ella preguntara sobre las labores del mercadeólogo Iván Barrantes en la campaña de Nueva República, y si tuvo ganancias.

Este mercadeólogo fue otro de los firmantes del pagaré.

César Zúñiga reconoció que fue Iván Barrantes quien llevó al dueño de Pedregal, Rafael Ángel Zúñiga, a la campaña del PNR. Asimismo, rechazó que se le haya pagado una comisión por el financiamiento que aportó el empresario.

Nuevamente, cuando los legisladores del PLN y el FA exigieron que Fabricio Alvarado se aparte de la investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral, David Segura se molestó.

“Aquí no hay nada que esconder, como sí lo hizo el PLN, que grabaron un video en segunda ronda, tuvieron mala leche, atacaron, escondieron y llamaron al que hizo el video para esconder y no lo reportaron. Eso sí es grave. Que usted venga y trate de insinuar cosas contra don Fabricio Alvarado, eso no se hace, eso es muy bajo”, le dijo Segura al liberacionista Francisco Nicolás.

LEA MÁS: Director creativo de Figueres ideó ‘salto al vacío’ pagado por el PLN

“Tenga por seguro que, si don Fabricio sale de esta comisión, voy a trabajar fines de semana hasta que el tema del video ‘salto al vacío’, las porquerías que hicieron con Figueres, en segunda ronda, en ese informe va a quedar claro de mi parte. Usted está jugando sucio, como lo hace siempre el PLN, y no se lo voy a permitir”, continuó.

Segura también reclamó las preguntas de Ada Acuña y le dijo que Iván Barrantes trabajó, en segunda ronda, para la campaña de Rodrigo Chaves. “La próxima vez que trate de hablar mal de Nueva República tenga más cuidado”, amenazó.