Tesorero de Nueva República alega que dueño de Pedregal se negó a devolver pagaré

El tesorero del Partido Nueva República (PNR), César Zúñiga, aseguró este lunes que el dueño de Pedregal, Rafael Ángel Zamora, se negó a devolverles el pagaré que los representantes de la agrupación le firmaron a cambio de los ¢345 millones que el empresario inyectó a la campaña presidencial de Fabricio Alvarado, en diciembre del 2021.

Zúñiga aseguró que el empresario ofreció el financiamiento debido la falta de recursos que tenía el partido y que el propio Zamora les llevó el pagaré, pero en la misma reunión se acordó que la inyección de recursos se saldaría con bonos de deuda política.

El tesorero del PNR aseguró, frente a las consultas de los diputados, que cuando se le enviaron los certificados a Zamora, el empresario no le entregó el pagaré al mensajero que le llevó los bonos.

Consultado por Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), Zúñiga reconoció que no se contactaron con el dueño de Pedregal para recuperar el documento.

Los bonos que Nueva República le dio a Zamora eran de tipo B y la agrupación no logró los votos necesarios para que estos adquirieran valor.

El empresario ahora busca, por la vía judicial, que el PNR haga efectivo el pagaré por los ¢345 millones más intereses y costas.

Aunque los recursos se recibieron como un crédito con pagaré en diciembre del 2021, el partido los registró como emisión de certificados de deuda política en los estados financieros presentados de enero del 2022.

El tesorero partidario alegó que la negociación se hizo de buena fe, por lo que nunca se pensó que se llegaría a dar una disputa de este tipo. Además, negó que se haya dado alguna especie de financiamiento paralelo.

Los diputados Nicolás, del PLN; Ariel Robles, del Frente Amplio, y Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le expresaron a Zúñiga dudas respecto a la negociación que hizo Nueva República con Zamora, y la “candidez” de no ir a exigirle al empresario el pagaré para dejarlo sin efecto.

Dueño de Pedregal era parte de un ambiente de confianza en Nueva República

Nicolás cuestionó por qué se mantuvo el doble afianzamiento del financiamiento. El tesorero alegó que nadie planteó la anulación inmediata “porque estábamos en una relación de confianza”.

Según el tesorero del PNR, Rafael Ángel Zamora era parte de la estructura de la campaña en aquel momento, incluso formando parte del equipo que preparaba la plataforma programática de la campaña de Fabricio Alvarado.

El dueño de Pedregal coordinaba las reuniones con grupos que se recibían en la campaña electoral, específicamente interesados en conocer la propuesta programática de Fabricio Alvarado.

Tanto César Zúñiga como Francisco Prendas, expresidente del PNR, confirmaron que el pagaré lo firmaron ellos dos, así como el actual diputado Fabricio Alvarado, junto a Mónica Catalán, secretaria general; el exjefe de campaña, Jonathan Prendas, e incluso el estratega de la agrupación, Iván Barrantes.

El tesorero adujo que el empresario, en principio, estuvo de acuerdo con la negociación tal como se planteó en la reunión, máxime que los bonos que recibió tenían un descuento del 15% y, de hacerse válidos, habría recibido mucho más dinero del invertido.

Zúñiga apuntó que no fue el empresario de Pedregal el que planteó la posibilidad de la ganancia que tendría con los certificados de cesión de la deuda, sino que fueron ellos los que plantearon ese otro mecanismo, en lugar del pagaré por un préstamo.

El tesorero de Nueva República confirmó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió el levantamiento del secreto bancario a las cuentas del PNR, en el contexto de la investigación sobre este reclamo de Zamora.

Ya el TSE giró ¢1.480 millones al fideicomiso que tiene en su poder los bonos tipo A de la agrupación fabricista, de los ¢2.800 millones a los que tiene derecho ese partido.

¿Por qué no anularon el pagaré?, le preguntó Nicolás al tesorero. César Zúñiga respondió que, “en el momento de la negociación, los trámites relevantes para transformar el pagaré en bonos no eran inmediatos; era una gran cantidad y había que esperar cierto tiempo, no se hizo el movimiento ahí”.