“No es un tema solo de recorte presupuestario, quiero expresar esa preocupación. Porque, cuando uno escucha que hay que recortar y recortar, eso no es solo recortar este presupuesto de este año. Es un tema de que si lo que recorto ahora, ya no me va aparecer en el presupuesto 2021 porque, si me va aparecer el próximo año, ya no logré mucho”, manifestó.