Cimar y MarViva contradicen al Gobierno sobre nuevo estudio de pesca de arrastre

El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (Cimar-UCR) y la Fundación MarViva negaron que el proceso de planificación del nuevo estudio sobre pesca de arrastre fuera transparente y participativo, como lo informó el Gobierno el pasado jueves.

Contrario a la versión del Poder Ejecutivo, sostienen que únicamente invitaron a científicos de la academia y de organizaciones a una sesión informativa, en la cual, las autoridades anunciaron datos muy generales de la investigación, pero que en ningún momento hubo espacios participativos.

Álvaro Morales, director de Cimar, aseguró que las declaraciones del Gobierno le generan inconformidad. El investigador afirmó que participaron en el encuentro “donde se lanzó el proyecto”; no obstante, comentó: “Pero nos están informando, no nos están pidiendo un criterio”.

“No se vale mandar una invitación y decir: ‘Okey, ustedes fueron invitados y conocen’. Sí, claro, conocemos, pero queremos participar activamente y queremos dar nuestro criterio. No solo la Universidad de Costa Rica, también la Universidad Nacional, que son instituciones que investigamos y tenemos recorrido en estos temas”, declaró Morales,

Mismo criterio señaló Katherine Arroyo, gerenta de Incidencia Política de MarViva. La fundación reprochó al Gobierno haber informado sobre una supuesta participación que, a su criterio, no ha existido hasta el momento.

“Contrario a lo indicado en el comunicado, las organizaciones no fuimos participadas, sino simplemente informadas en una reunión conducida por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Cuando el estudio fue socializado, ya había sido aprobado por la Junta Directiva del Instituto”, declaró Arroyo.

MarViva denuncia intento ‘solapado’ por revivir la pesca de arrastre

El director general de MarViva, Jorge Arturo Jiménez, había denunciado públicamente, el pasado 27 de enero, que el Ejecutivo pretende reactivar la pesca de arrastre de forma solapada y en el oscurantismo. El biólogo aseguró, además, que las autoridades les negaron, durante meses, acceso a información pública sobre los detalles técnicos de la metodología que implementarán en la investigación.

“Contra viento y marea, el Gobierno va a iniciar un estudio que está predefinido para demostrar la sostenibilidad de la pesca de arrastre. Después de gastar varios millones de los contribuyentes, llegaremos en dos años a decir que este estudio demostró que es muy sostenible, sustentable toda la metodología, y que tiene que haber un proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre.

“Mientras tanto, durante estos dos años, se estará vendiendo camarón de arrastre con el beneplácito del Gobierno”, argumentó el científico.

Seis días después, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) publicaron un comunicado de prensa junto a declaraciones en video de los jerarcas, resaltando la supuesta transparencia del proceso.

“Todo se ha actuado con claridad y transparencia, desde el pasado 30 de setiembre, cuando se anunció que íbamos a iniciar los estudios de pesquería de camarón”, expresó Heiner Méndez, jerarca de Incopesca.

En tanto, Franz Tattenbach, titular de Ambiente, afirmó que Costa Rica es un país “que cuida los océanos, el ambiente y que cree en el progreso sostenible”. Sostuvo que el Minae se cerciorará “de que sea la ciencia y la técnica quien nos guíe”.

Estudios científicos han demostrado que la pesca de arrastre daña el lecho marino, afecta especies distintas al camarón y libera gases de efecto invernadero. (OneSea)

Participación de la Escuela de Biología de la UCR Copiado!

En el comunicado de prensa del Gobierno, divulgado por Minae e Incopesca, las autoridades también sugieren una participación de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante la investigación, la cual empezará este trimestre y se extenderá hasta 2024.

El boletín señala expresamente: “El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, confirmó el interés de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica de colaborar con los estudios”.

No obstante, Álvaro Morales, director de Cimar, también tuvo que realizar aclaraciones sobre dicha afirmación. El catedrático dijo lo siguiente: “Algo que a nosotros no nos gustó fue que se da a entender que la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica estaba participando de esto. Lo que sucedió, en realidad, fue que a mí me enviaron una nota de que querían estudiantes de Biología.

“Entonces, yo le envié una nota a la Escuela, a la directora Cindy Fernández, creyendo que podríamos contar con estudiantes de posgrado, que son estudiantes avanzados, para que pudieran participar y colaborar durante el proceso.

“Pero eso fue todo. Nunca mandamos nombres, nunca hubo una solicitud más allá de indicarnos que tenían interés que estudiantes participaran”, declaró Morales.

El nuevo estudio Copiado!

De acuerdo con el anuncio del Gobierno, el estudio de pesca de arrastre comenzará a implementarse en el primer trimestre de este 2023 y se extenderá por dos años. Participarán ocho embarcaciones semiindustriales en lugares aleatorios de la costa del Pacífico.

Aunque las autoridades anunciaron que para la investigación se implementaría la “nueva técnica” llamada “AA Costa Rica”, en realidad ese fue el mismo mecanismo que se implementó en el cuestionado estudio de 2018, cuyos resultados fueron rechazados por académicos, científicos y ambientalistas, al argumentar falta de rigurosidad científica durante el proceso.

Pesca de arrastre: Gobierno lanzará al mar red de ley vetada en 2020

La conclusión de los estudios, defendidos por Incopesca, señalaban que por cada tonelada arrastrada en el lecho marino se capturaba un 75% de camarón y un 25% de otras especies, como peces y tortugas, lo que se conoce como pesca incidental o fauna de acompañamiento (FACA).

Aquellos resultados justificaron la aprobación de un proyecto de ley para la reactivación de esa pesca, en el 2020. Sin embargo, el decreto legislativo fue vetado por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, en el mismo año.

En setiembre pasado, el mandatario Rodrigo Chaves anunció que se realizarían nuevos estudios, para la posible reactivación de esa actividad pesquera.