Chaves se queja de rigurosidad de Contraloría

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se quejó de la rigurosidad de la labor de fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República (CGR). Afirmó que, ahora, dicha institución hace una mayor cantidad de auditorías y es más estricta.

Asimismo, Chaves achacó a la Contraloría hacer interpretaciones de la ley en torno a los procesos de contratación de Ciudad Gobierno y los escáneres de Racsa, los cuales fueron detenidos debido a ilegalidades.

“Hay cambios en el patrón de comportamiento de la Contraloría, antes laxa y ahora estricta”, insistió el mandatario este miércoles en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno.

El presidente invitó a la contralora general, Marta Acosta, a una reunión el próximo 25 de enero, para “que me diga qué es lo que está pasando”.

Al mediodía, la Contraloría comunicó que ha notificado a las instituciones lo que le compete en el marco de su labor constitucional de fiscalización de la Hacienda Pública, pero que es “exclusiva responsabilidad” del gobierno diseñar los proyectos de manera que se garantice su éxito con apego a la legalidad.

Asimismo, la CGR añadió que “algunos de los temas críticos son producto de atención de denuncias”.

El gobierno pretendía que el Sistema Fitosanitario del Estado (SFE) le comprara los escáneres antidroga a Radiográfica Costarricense (Racsa) sin concurso público, invocando la figura de excepción de compra entre entidades públicas.

Sin embargo, para aplicar esa figura, la ley exige que la institución proveedora supla lo esencial del servicio. En este caso, la CGR encontró que Racsa no fabrica escáneres, sino que se había asociado a un consorcio privado por medio de un proceso confidencial.

Chaves se quejó al respecto: “¡Ah no!, no se puede porque una interpretación es que no se pueden hacer asociaciones público privadas para que haya acuerdos entre las instituciones del Estado; eso en ninguna parte de la ley lo dice, que dos excepciones no se valen”.

El mandatario insistió en que las “interpretaciones” de la Contraloría frenan proyectos clave del gobierno.

Este miércoles, trascendió que Casa Presidencial pidió a los ministros y presidentes ejecutivos remitir un informe sobre aquellos proyectos o programas “en los que la Contraloría haya intervenido de alguna manera y que, según su criterio, haya impedido u obstaculizado su materialización”.

