No, yo creo que Costa Rica a través de los años se amarró a hacer política pública a partir de ley y esa no es una buena... ¿Por qué hay que pasarle 18,04% de Fodesaf al Banhvi todos los años?, ¿bajo qué criterio de política pública? La ley lo dice, 18,04%. Esas asignaciones rígidas vía ley no son la mejor práctica, porque no permite hacer política pública a partir de mejores criterios.