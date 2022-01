Carlos Alvarado reacciona de emergencia para evitar que diputados ‘maten’ renta global

El presidente de la República, Carlos Alvarado, desconvocó temporalmente el proyecto de ley de renta global dual de la agenda de la Asamblea Legislativa este miércoles. La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, informó que la decisión pretende evitar que los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios sepulten el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La desconvocatoria temporal se da ante la insistencia de algunos grupos políticos por matar el proyecto en comisión y sin concluir las audiencias en Hacendarios, el análisis por el fondo, tanto de las consultas recibidas y de las mociones presentadas.

“Además, estaremos enviando la retroalimentación técnica de las observaciones hechas por diferentes fracciones. Este proyecto de ley es un componente importante del acuerdo con el FMI, que busca dar estabilidad a nuestras finanzas y contribuir a la recuperación económica”, afirmó Dinarte.

Mediante la lectura de un documento, el diputado fabricista Harllan Hoepelman motivó al resto de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, este martes, a proceder con la votación del expediente antes de continuar con la discusión de otros proyectos de ley.

“Creo que hemos dilatado mucho la votación de estas mociones pendientes y el dictamen de este nuevo impuesto. Tenemos suficiente correspondencia de los sectores afectados que con argumentos técnicos y de fondo han definido que este expediente está listo para votación”, afirmó el diputado del bloque de Nueva República (PNR).

En la misma línea se pronunciaron las diputadas María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y la independiente Shirley Díaz, que antes formaba parte de esa fracción.

“Yo me uno al llamado del diputado Harllan Hoepelman de que no empecemos nuevas audiencias de nuevos proyectos hasta que no hayamos sometido a votación este proyecto”, afirmó Solís.

Entretanto, Díaz añadió que “ya hay bastantes criterios y la mayoría no son muy favorables”.

[ Renta global afronta fuerte oposición de diputados en comisión ]

La ministra Dinarte solicitó a los congresistas de ese foro parlamentario a no sepultar el proyecto de ley, para permitir que el plan sea discutido por los 57 diputados en el plenario legislativo. Asimismo, instó a los congresistas a “enriquecer” la iniciativa con las observaciones recibidas de distintos sectores, así como el acompañamiento técnico que brinda el Gobierno.

Este plan equipararía el cobro del impuesto sobre la renta entre asalariados e independientes, al tiempo que obligaría a las personas con más de un ingreso a pagar su tributo sobre la totalidad de sus entradas, en vez de hacerlo por separado.

Trámite de emergencia

El Poder Ejecutivo informó de la desconvocatoria del expediente a las 12:45 p. m. de este miércoles, minutos antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios volviera a sesionar, con la audiencia virtual de las autoridades del Colegio de Abogados, para que dieran a conocer su posición sobre el proyecto de ley.

La acción del Gobierno provocó el reproche de los diputados que pretendían adelantar su votación, con el propósito de archivarlo.

“Me parece simple y sencillamente que quieren llevarse el proyecto para tirarlo después de las elecciones, pero que sepa el presidente Carlos Alvarado que aquí habemos diputados de oposición que no le vamos a aprobar más impuestos”, afirmó Shirley Díaz. En esa misma línea se pronunció Harllan Hoepelman.

Entretanto, la diputada oficialista Laura Guido, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), defendió la movida del Ejecutivo para resguardar el proyecto acordado con el FMI.

“El Ejecutivo ha retirado el proyecto de renta global para evitar que algunos miembros de la comisión lo archivaran, tal y como lo tenían por intención. Esto sería una profunda y tremenda irresponsabilidad con el país y es inaceptable que se someta a la sociedad costarricense a ese nivel de estrés y se le pueda exponer a consecuencias indeseables para todas las familias”, afirmó Guido.

El foro parlamentario está integrado por los diputados Ana Lucía Delgado, Gustavo Viales y Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN); Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional (PRN); y Laura Guido y Nielsen Pérez, de Acción Ciudadana (PAC).

Así como los congresistas María Inés Solís, de Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Roberto Vargas, de Republicano; y los independientes Harllan Hoepelman y Shirley Díaz.

Las bancadas parlamentarias de Restauración Nacional, Nueva República y Unidad Social Cristiana ya anunciaron su oposición al plan de renta global dual.

[ ‘Ustedes se oponen a que pague más quien gana más’, responde diputada a Colegio de Médicos ]