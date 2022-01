‘Ustedes se oponen a que pague más quien gana más’, responde diputada a Colegio de Médicos

La diputada liberacionista Yorleny León refutó los argumentos que expusieron las autoridades del Colegio de Médicos y Cirujanos, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, para oponerse al proyecto de renta global dual.

Este plan equipararía el cobro del impuesto sobre la renta entre asalariados e independientes, al tiempo que obligaría a las personas con más de un ingreso a pagar su tributo sobre la totalidad de sus entradas, en vez de hacerlo por separado.

Tal es el caso de un médico que gana un salario en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que, a la vez, tiene consultorio privado.

El martes, la diputada León argumentó que la iniciativa beneficiaría a los médicos y profesionales independientes porque, actualmente, ellos deben tributar por ingresos superiores a ¢312.000 mensuales, mientras que con renta global lo harían a partir de ¢702.000 mensuales. Es decir, todos aquellas personas que perciban ingresos menores estarán exentos de pagar el tributo.

Sin embargo, las autoridades del Colegio de Médicos alegaron que el beneficio sería para muy pocos profesionales, pues la mayoría trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y además ofrecen consulta externa para percibir más ingresos. Al sumar todos esos ingresos, señalaron, tendrían que tributar más.

“Entonces ustedes lo que nos están queriendo decir es que es perjudicial, para el gremio médico, un proyecto que busca que el que gane más pague más”, afirmó la diputada de Liberación Nacional (PLN).

El presidente del Colegio de Médicos, Mauricio Guardia, alegó alegó que el plan hasta podría aumentar las listas de espera en la CCSS “porque ya no va ser rentable para los médicos llevar un sistema mixto (trabajar para la entidad de salud y ofrecer consulta privada)”. También, dijo que los funcionarios se negarán a hacer guardias porque el monto extra percibido se lo rebajarían en impuestos.

Guardia aseveró que podría ocurrir que “el médico entregue su propia vivienda o el carro que compró porque ya no lo podrá seguir pagando”, al tomar en cuenta los efectos del proyecto de ley y la devaluación del colón frente al dólar.

Agregó que la iniciativa afecta más a los profesionales con menos ingresos, argumento que fue refutado por la diputada Yorleny León.

“Ustedes parten de una apreciación incorrecta de que los que ganan poco pagarán mucho, y no. O sea, si sus ingresos son bajos, sus impuestos serán bajos. No hay otra forma, es que en matemáticas uno y uno son dos, no seis ni cuatro. Si gano poco, pago poco; si gano mucho pago mucho”, concluyó León.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consideró que la reforma al empleo público y el proyecto de ley de renta global ayudarían a reducir la desigualdad de ingresos en Costa Rica.