Carlos Alvarado buscará trabajo después de dejar la Presidencia

El presidente de la República, Carlos Alvarado, declaró que buscará trabajo una vez que termine su mandato, a partir del 8 de mayor próximo, debido a que mantiene su decisión de no aceptar la pensión de expresidente.

Antes de definir su futuro, aseguró Alvarado este miércoles en Casa Presidencial, dedicará “unas pocas semanas” a descansar junto con su esposa, Claudia Dobles, y su hijo Gabriel. Manifestó que esa pausa no puede extenderse mucho, pues debe generar ingresos.

“Lo primero que voy a hacer es descansar, pasar un rato con mi familia. Buscaré en qué ocuparme, sobre todo para trabajar. Aún no tengo definido dónde me incorporaré o en qué área, aún no lo tengo definido, pero lo que sí es cierto es que voy a buscar trabajo porque necesito trabajar. Ustedes saben que yo he renunciado a mi pensión, no tengo rentas, ni otros (ingresos)”, manifestó Alvarado.

El mandatario renunció oficialmente a la pensión el 5 de octubre de 2021. Debido a que la pensión es un derecho laboral establecido por ley, no es legalmente posible renunciar totalmente a dicho beneficio, por lo que el Ministerio de Trabajo deberá tomar las medidas necesarias para cumplir con la petición de Alvarado. El presidente también puede donar el dinero si así lo desea.

En promedio, los beneficiarios reciben ¢3,7 millones mensuales. La pensión más alta es de ¢3,9 millones, según datos de la Dirección Nacional de Pensiones. Estas son pensiones no contributivas, es decir, los expresidentes no cotizaron para recibir el respaldo económico.

Carlos Alvarado es máster en Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. También tiene un bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva y una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El mandatario saliente traspasará la banda presidencial al presidente electo, su exministro de Hacienda Rodrigo Chaves Robles, el próximo 8 de mayo, en un acto oficial.