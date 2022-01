A Carlos Alvarado lo invade la felicidad en sus últimos días como presidente

Carlos Alvarado Quesada afirma sentirse alegre y feliz al acercarse a sus últimos 100 días como presidente de la República. El mandatario alega tener varios motivos para estarlo y los que compartió públicamente tienen que ver con los resultados de su gestión al frente del país.

“Por varias razones me siento feliz”, exclamó el mandatario este viernes ante la consulta. Enseguida Alvarado se refirió a su labor en el Gobierno: “mucho lo que he visto en la prensa es lo que dejamos pendiente; dichosamente, creo que lo que dejamos pendiente lo dejamos encaminado. El ejercicio que no he visto es lo que hicimos, que es bastante. Hemos hecho mucho”.

El Presidente ha enfrentado altos niveles de reprobación ciudadana. Recién en noviembre anterior, obtuvo la peor percepción en todo su mandato: 72 de cada 100 costarricenses calificaron de mala o muy mala su gestión, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El mandatario sostiene que ha decidido ignorar esos resultados y concentrarse en hacer lo que es necesario para el país, aunque no sea popular. También afirma estar consciente de que le tocó gobernar en tiempos muy difíciles. “Pese a ello logramos que Costa Rica se sostuviera fuerte, no la soltamos”, aseguró.

“Hay muchas opiniones sobre nuestro gobierno, pero yo creo que la más generalizada, nos valoren bien o nos valoren mal, es que le entramos a lo que nadie le había entrado antes y eso a mí me satisface”, dijo Alvarado.

Carlos Alvarado Quesada, de 42 años, traspasará la banda presidencial, el próximo 8 de mayo de 2022, a uno de los 25 aspirantes a la Presidencia de la República. Ese acto ocurrirá dentro de 106 días.

Al término de la conferencia de prensa, el Presidente insistió: “... pero en estos 100 días, por varias razones, alegría”.