Rodrigo Chaves suaviza posición sobre impuesto de Caja de ANDE, ante sindicatos

En setiembre del 2020, siendo exministro de Hacienda del actual Gobierno, Rodrigo Chaves criticó que las grandes cooperativas no paguen impuesto de renta por sus ganancias anuales. En específico, criticó que la Caja de ANDE goce de una exoneración fiscal que le impide al fisco percibir entre ¢15.000 millones y ¢20.000 millones anuales de las ganancias de esta organización de educadores.

“Le dan a usted la tarjetita de salga a la calle de la cárcel sin pagar. Continúe siendo costarricense usando calles, usando juzgados sin pagar impuesto porque algún diputado, a un grupo diputados se les ocurrió... La Caja de ANDE no paga impuesto de renta, entre ¢15.000 millones, ¢20.000 millones, porque ellos lo declaran, pero no lo pagan”, dijo el 8 de setiembre del 2020 en una entrevista Daniel Suchar.

Entonces, sugirió revisar las exoneraciones fiscales. Dos meses antes, en julio de ese año, en declaraciones a La Nación, Chaves también dijo que la revisión de exoneraciones debía de darse “particularmente a las cinco grandes cooperativas, específicamente a instituciones como la Caja de ANDE que no paga impuesto de renta”.

Año y medio después, este martes y ya como candidato presidencial en segunda ronda, el político suavizó su posición sobre la Caja de Ande en un encuentro con los sindicatos del Magisterio Nacional.

El presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Gilbert Díaz, le preguntó qué haría para salvar a las instituciones del Magisterio Nacional, al tiempo que le reprochó sus declaraciones sobre la caja de ahorro y préstamo del Magisterio.

Chaves dijo que nunca afirmó que se debía eliminar la exoneración del impuesto de renta de la Caja de ANDE.

“Sí, yo he dicho que hay que preguntarse sobre la Caja de Ande del Magisterio Nacional. Ustedes dicen que son sus recursos, pero lo mismo podría decir la Cervecería, podría decir cualquier otra entidad, ‘estos son nuestros recursos’. Yo no he dicho que se vaya a quitar eso. Además, hay una ley correspondiente”, aclaró.

“Yo usé (de ejemplo) la Caja de ANDE porque es la institución financiera más grande del país, la más rentable y la que tiene un patrimonio más grande, diciendo ‘saben qué, la exención tributaria de la Caja de ANDE equivale más o menos a ¢35.000 millones al año.

“Si pagara impuesto de renta, eso es lo que habría que pagar. De hecho eso es lo que declara la Caja. Y la puse como ejemplo en ese contexto de la necesidad de arreglar la macroeconomía para que no se nos desmorome la galleta, que el tipo de cambio no se nos vaya a ¢1.800, para que las tasas de interés no se vayan al 30%”, repostó Chaves.

“Me queda clarísimo que existe una ley (creadora de la Caja de ANDE) de 78 años y que el presidente de la República no puede tocar eso. Yo lo que dije, cuando me preguntaron, que hay 3,8% del PIB (producto interno bruto) de exenciones tributarias que no tienen anda que ver con zonas francas y que, ahí, se puede buscar (recursos) antes de subir impuesto. Y me dijeron, ‘deme un ejemplo’.

“Mencioné la Caja de ANDE y mencioné a otras instituciones que por ley tienen exenciones tributarias, pero eso no es una decisión presidencial. Es un tema que ahí hay ese monto, usted lo dice, que es sustancial, que tiene una exención producto de una ley.

“Además, hay otros $2.500 millones en exenciones similares en la economía nacional. Hasta ahí llegó la conversación”, añadió.

Chaves dijo que se debería de abrir una discusión sobre las exenciones fiscales en general. Este medio le pidió aclarar si, puntualmente, incluiría la exoneración de la Caja de Ande en esa discusión, pero evitó dar respuesta.

Lo que dijo sobre impuestos antes y ahora

En el encuentro, en el auditorio de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), en San José, el candidato se comprometió frente a los sindicatos a no aumentar los tributos.

“No vamos a subir impuestos, tenemos que ver dónde está todo y tener una discusión pública de políticas públicas con todos los sectores de nuestra sociedad”, planteó.

El 8 de setiembre del 2020, en cambio, planteó que el país debía recortar gastos, aumentar ingresos y vender activos.

Propuso imponer impuesto de renta a cooperativas como la Dos Pinos, subir el impuesto al valor agregado (IVA) de la canasta básica al 13%, siempre que se le devuelva a las familias más pobres, así como implementar la renta global que unificaría el cobro del impuesto de renta de capital y del trabajo.

[ Rodrigo Chaves sugiere crear impuesto de renta único del 25% a las empresas y subir el IVA al 15% ]

Difiere sobre regla fiscal

Chaves también se refirió, ante los sindicatos, a la regla fiscal, mecanismo que le pone un tope al crecimiento del gasto estatal cuando la deuda pública crece.

Siendo ministro, Chaves le pidió al presidente Carlos Alvarado, en mayo de 2020, que vetara parcialmente ley para librar de la regla fiscal a las municipalidades por sus efectos en la disciplina fiscal que desarrollaba el Gobierno.

De hecho, a finales de ese mes, en su carta de renuncia dirigida al mandatario, el exministro expuso que la firma de Alvarado de la ley pesó en la decisión de renunciar.

Este martes, frente a los sindicatos, cuestionó el diseño de ese instrumento:“¿Cuál es el papel de la regla fiscal en este momento? Arreglar las tortas de Liberación (Nacional), porque el plan escudo dobló la razón de deuda/PIB y, entonces, quebramos a la sociedad costarricense o le ponemos una contención al gasto público. Así de fácil.

“Yo creo que la regla fiscal está mal diseñada. Es una cosa muy técnica, porque cuando usted se mete en una hipoteca no le interesa, necesariamente, cuánto es la deuda que usted tiene en la casa. Si la deuda pasa del 60%, 70% del PIB que es lo que propone la regla fiscal, pasan estas cosas. A usted lo que le interesa es la mensualidad. Si las tasas de interés están más bajas, usted puede tener una deuda mayor y si las tasas de interés se disparan, usted no puede tener el 60% del PIB de deuda”, dijo.