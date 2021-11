Alcaldes alegaban que reelección ‘infinita’ ayuda al progreso social de los cantones

Hace un año, los alcaldes de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) acordaron, en sesión de Junta Directiva, oponerse rotundamente a los proyectos de ley que buscaban limitar su reelección. Argumentaron que la población no renovaría a un alcalde con una mala gestión y que las reelecciones ilimitadas ayudan al progreso social de los cantones.

La Nación revisó el acta de la sesión de Junta Directiva de la UNGL, del 1.° de octubre de 2020, donde los municipalistas acordaron de forma unánime que la limitación a la reelección la “debe imponer el propio electorado democráticamente” a través del sufragio y no mediante una legislación.

Gilberth Jiménez, alcalde del Partido Liberación Nacional (PLN) en Desamparados afirmó: “Aquí tenemos estrellas de alcaldes que han estado electos y el progreso se ha visto en sus ciudades, o en su cantón (...). Estas leyes que llevan al retroceso, que llevan a una ambición política y no a un interés nacional, no a un interés público; hacen que perdamos el norte”.

Añadió que “no cabe duda que nuestra posición es totalmente en contra de todas esas iniciativas, que no vienen a coadyuvar; no están basadas en argumentos científicos ni técnicos, ni mucho menos de valor agregado que le demuestren a los ciudadanos que esa no es la línea ni es el rumbo, ya que no dan mayor beneficio ni mucho menos desarrollo”.

Gilberth Jiménez fue electo alcalde de Desamparados en 2016 y reelecto en las elecciones municipales de 2020. Actualmente es el quinto candidato a diputado por San José en la papeleta del PLN para los comicios de febrero próximo.

José Rojas, alcalde de Buenos Aires, también del PLN, afirmó que la reelección debe quedar en manos de los votantes. “Es la voluntad soberana de un pueblo que no debe estar en manos de los diputados. Quien lo define es el pueblo; si considera un trabajo bueno lo reelige y, si no ha hecho un buen trabajo, no lo hace”.

El jefe municipal puntarenense se encuentra en su segundo periodo consecutivo. Su hermana, Sonia Rojas, fue designada candidata a diputada en el segundo lugar por Puntarenas, también con el PLN.

Walter Céspedes, alcalde de Matina, quien pertenece al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), puso en discusión la idea de que los alcaldes que pretenden reelegirse estén obligados a solicitar un permiso sin goce salarial cuando comience la campaña electoral, y así puedan reelegirse “infinitamente”.

“La parte positiva sería que el alcalde que se quiera reelegir se reelija infinitamente, las veces que quiera, pero para efectos de transparencia que se le otorgue un permiso sin goce de salario desde el inicio de campaña hasta el día de la elección”.

Céspedes es alcalde desde el año 2020. También, fue diputado del PUSC en los periodos 1998-2002 y 2010-2014.

“El tema que siempre se ha discutido es si el alcalde debe permanecer en su puesto cuando se abre la campaña, porque el tema de más peso es la competencia y no hay igualdad con el resto de los candidatos que no tienen ese músculo”, explicó.

Sobre esa propuesta, Lissette Fernández, alcaldesa de Jiménez, manifestó: “Yo no podría sobrevivir sin mi salario o con un permiso sin goce de salario desde octubre, porque no todos tenemos la misma capacidad económica. Yo por voluntad propia saco el mes de enero sin goce de salario, ya este es mi tercer periodo y yo no podría sobrevivir yéndome desde octubre sin goce de salario.

En esa sesión de junta directiva de la UNGL también participaron los alcaldes Humberto Soto, de Alajuela; Nixon Ureña, de San Ramón; Néstor Mattis, de Limón; Verny Valerio, de San Rafael; y Juan Pablo Barquero, de Tilarán.

Ahora, en medio del escándalo sobre presunta corrupción en contratos de obras públicas en varios ayuntamientos, conocido como caso Diamante, el grupo municipalista cambió de criterio. Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, afirmó que la organización apoya la iniciativa, pero “con algunas mejoras en el texto”.

Las afirmaciones las brindó después de la renuncia de Johnny Araya a la presidencia ejecutiva de la UNGL, a raíz de la investigación judicial en la que él es sospechoso. El alcalde de San José acumula 27 años al frente del ayuntamiento capitalino.

¿Cuáles mejoras pide la UNGL?

El presidente de la República, Carlos Alvarado, convocó un proyecto para limitar la reelección de alcaldes el 15 de noviembre, día en que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción allanaron las viviendas de alcaldes y municipalidades en el Operativo Diamante.

El proyecto de ley reformaría el artículo 14 del Código Municipal, en el que se establecería que los jerarcas municipales solo podrían acceder a una reelección para un periodo máximo de ocho años consecutivos. Podrían postularse de nuevo siempre que hayan transcurrido cuatro años (un periodo de por medio).

Al respecto, la directora ejecutiva de la UNGL dijo: “El texto que está hoy presentado requiere de algunas mejoras, porque hay algunas consultas que hemos hecho. Sin embargo, coincide nuestra Junta Directiva en que, con algunas mejoras, debería de no haber reelecciones continuas durante muchos años”.

No obstante, Porras no detalló cuántos son “muchos años” para los alcaldes que integran la Unión. “Bueno, propiamente en el tema de cuántos años no se discutió”, alegó.

Según la directora ejecutiva de la UNGL, las dudas están relacionadas con posibles vacíos que tiene la iniciativa.

Mencionó, entre ellos, que falta detallar si el límite a la reelección aplica sobre las personas o sobre los cargos de elección popular; debido a que un regidor o un vicealcalde actualmente puede postularse libremente a una alcaldía, por ejemplo.

“Hay algunas dudas de si (la limitación a la reelección) es por el cargo o por las personas. Por ejemplo, cuando un vicealcalde sube al puesto de alcaldía, pero sin ser electo, entonces ¿cabe o no cabe la reelección para él o ella? ¿Y cuántos periodos?”, comentó.