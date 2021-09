Arayismo desplazó a alcalde de Desamparados en papeleta del PLN

Gilberth Jiménez abraza y llora al candidato del PLN, José María Figueres, luego de ser enviado al quinto lugar de la papeleta. Los observa Johnny Araya (de espaldas). Foto: Cortesía PLN

Gilberth Jiménez, alcalde de Desamparados, fue desplazado en la papeleta de diputados de Liberación Nacional (PLN) por San José a causa de la tendencia del alcalde josefino Johnny Araya. En la decisión final influyó el candidato presidencial del PLN, José María Figueres.

El alcalde desamparadeño sostiene que Johnny Araya amenazó con abandonar la campaña si no se le daba prioridad en la papeleta a Danny Vargas, su asesor en la Municipalidad de San José. Araya niega esa versión y argumenta que era necesario darle una mejor representación a su cantón.

El desenlace quedó registrado en una fotografía tomada el sábado durante la Asamblea Nacional en la que el PLN eligió a sus candidatos a diputado para el periodo 2022-2026. Gilberth Jiménez, quien fue pasado del tercer al quinto lugar de la nómina josefina, con menos posibilidades de llegar al Congreso, lloró sobre el hombro del candidato José María Figueres.

En tanto, el alcalde de San José, Johnny Araya, los observa en la esquina izquierda de la foto, con una camisa color verde oscuro.

Danny Vargas, asesor del alcalde josefino, ganó el tercer lugar en la papeleta, detrás del exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y de Andrea Álvarez, hija del excandidato Antonio Álvarez Desanti.

Tanto en las elecciones del 2014 como en las del 2018, el PLN solo sacó cuatro diputados por San José.

Jiménez: ‘Johnny Araya empezó a presionar’

Gilberth Jiménez, quien es de la tendencia figuerista dentro del PLN, relató así lo sucedido: “Johnny Araya venía insistiendo muy fuertemente en el tema del tercer puesto para el cantón central de San José, en razón de que el arayismo podría estar quedando por fuera.

“Era razonable la pelea por ese tercer lugar para el cantón central, es así como en algún momento hablé con José María Figueres. Habíamos hablado de estar entre los primeros cuatro puestos. Yo seguí insistiendo en el tercer puesto y no el quinto y José María Figueres plantea la posibilidad; planteó que Danny Vargas fuera en el quinto lugar y yo en el tercer lugar.

“El viernes (último día para inscripciones de candidaturas en el PLN para la Asamblea del sábado), Johnny Araya, al regresar de España, tiene una conversación bastante amplia con José María Figueres y quedan en un acuerdo de que nos inscribiéramos Danny Vargas yo en el tercero y también en el quinto lugar, con el acuerdo de que quien perdiera la elección se pasaría quinto lugar de la votación.

“El día de la Asamblea, se dan algunas situaciones. Johnny Araya empieza a presionar mucho a José María Figueres para pase a Danny Vargas y me pase al quinto lugar.

“Y es así como llegó el momento, José María me habló a mí y yo le dije ‘no tengo temor de la votación, yo creo que vamos a ganar’.

“Luego se dio el acceder a que yo estuviera en el quinto puesto. Ciertamente (Johnny Araya) está amenazando, que si no le hacen caso, pues él se retiraría de la campaña y, para él, era muy fuerte el golpe porque no se le estaba dando espacio, que no se estaba respetando que era el cantón central y que se sentiría muy dolido y si vamos a una votación y él perdía, iba a hacer lo que está haciendo Roberto Thompson, de que no se va a meter más en la campaña.

“Y creo que ese tipo de cosas lo hacen, pues, entrar en una situación de razonabilidad. José María Figueres habla ampliamente, hace un llamado respetuoso a todos asambleístas para que la asamblea aplauda para que Danny Vargas y Gilberth Jiménez se pongan de acuerdo y hacemos la propuesta que se estaba planteando en la mesa de la Presidencia.

“En la foto, él (Figueres) me decía que me agradece mucho ese gesto, que jamás él me va a dejar solo, que va a estar conmigo acompañándome en el cantón, que no me sienta mal, que vamos a salir adelante, que íbamos a sacar esa diputación. De todo el dolor que yo sentía, él también lo sentía y que el entendía el momento que estaba pasando y que era mutuo el sentimiento”.

Territorialidad

Ante las declaraciones de Gilberth Jiménez, Johnny Araya negó las presiones y aseguró que no se trató de un asunto de tendencias (arayistas) sino de territorialidad.

“El tema principal, con el que se argumentó lo de Danny Vargas en el tercer lugar, es que San José es el cantón que tiene mayor población electoral en el país, que San José es la capital”, explicó Araya.

Al mismo tiempo, Araya confirmó que Vargas trabaja en su despacho desde hace cinco años, pero que tiene un vínculo laboral con la municipalidad desde hace 15 años.

En las elecciones del 2018, Danny Vargas ocupó el quinto puesto de la papeleta por San José y no llegó al Congreso. Estuvo detrás de los cuatro candidatos que el entonces candidato, Antonio Álvarez, colocó como diputados nacionales en esa misma papeleta.

Gilberth Jiménez, posiblemente, también fue víctima de su propia gesta, pues él impulsó un movimiento de alcaldes para reducir la cantidad de candidatos que podía elegir el candidato presidencial en el PLN, pasando de cuatro puestos a solamente uno.