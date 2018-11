“Muchas de estas familias, si no reciben esas transferencias del Estado, probablemente no tendrían de qué vivir ni con qué comer. Niños saldrían de los centros educativos. Las personas adultas mayores o personas o con discapacidad, si no reciben esta ayuda, no hay manera de que tengan atención”, afirma María Fullmen Salazar, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).