“Nosotros no tenemos un cuerpo de seguridad, los muchachos nuestros son agentes de seguridad pero para cuidar lo interno, para revisar, en los arcos de seguridad, armas, cuchillas, cosas de ese tipo. No es su responsabilidad cuidar fuera del perímetro de la seguridad, ellos no pueden salir, no son policías propiamente”, indicó Ayales.