Vladimir Quesada: ‘El ADN del Saprissa existe, aunque otros lo quieran minorizar y decir que eso no existe’

Saprissa tuvo una jornada perfecta al asumir el liderato del Torneo de Clausura al hacer lo suyo, ganándole a Puntarenas en la Perla del Pacífico, luego de la derrota de Herediano en Pérez Zeledón.

Vladimir Quesada aprovechó el momento para afirmar: “El ADN del Saprissa existe, aunque otros lo quieran minorizar y decir que eso no existe”.

- ¿Qué piensa del liderato?

- Para nosotros es importante, es un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos, nos gusta vernos ahí arriba, es incómodo ver en algunos momentos en la tabla para arriba y no vernos ahí. Ha sido y seguirá siendo un torneo muy duro para nosotros, para todos, pero más para Saprissa con todo el respeto para los demás.

”Lo dijo alguien antes que yo, los equipos muestran su mejor versión cuando ven la camiseta morada al frente y hoy no ha sido la excepción. Es importantísimo el triunfo que obtuvimos, es bueno vernos ahí. Pero esto no ha terminado y tenemos los pies bien puestos sobre la tierra.

”Igual cuando estuvimos a doce puntos del líder en su momento, no hicimos un luto, no hicimos un velorio, no hicimos un duelo, sino que trabajamos para buscar el primer lugar. Hoy en día que lo hemos alcanzado y que tenemos por el momento una diferencia de puntos, igualmente, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando.

”El tiempo es de recuperación nada más, desde ya, desde el momento en que terminó el partido, en el camerino empezó el proceso de recuperación con el médico, con los fisios, con los masajistas, con los preparadores físicos, entendiendo de que en un poco más de 48 horas tenemos un juego muy importante y queremos hacer una buena presentación”.

- Saprissa tenía una desventaja de doce puntos con Herediano en la lucha por el liderato y hoy es líder. ¿Cuáles son las fortalezas para sobreponerse y llegar al cierre en un buen momento a pesar de todas las dificultades por ausencias?

- Entendemos que hoy somos primer lugar, pero no lanzamos las campanas al vuelo, entendemos que esto todavía no ha terminado, que en la etapa de clasificación todavía está por decidir cuáles son las posiciones y nosotros queremos ser primeros. Vamos a trabajar por ello.

LEA MÁS: Kendall Waston: ‘Este gol sabe riquísimo’

- ¿Qué representa ver que tiene a tres capitanes en el banquillo disponibles y que recupera a Warren Madrigal?

Es importante ver a la banca y tener ahí a gente de gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional como Kendall Waston, Pablo Arboine y David Guzmán, o a Warren Madrigal que está más joven. A Orlando Sinclair, a Jefry Valverde...

”Lo que hicieron los jugadores que en su momento estuvieron en el banquillo de suplentes como Kenneth González, Fabricio Alemán, Kenay Myrie que en la semana pasada estuvo en el banquillo y no pudo participar, o Luis Díaz, etcétera. Para nosotros eso es muy importante y de sumo valor.

”Lo que quiere decir que no tenemos un equipo de tres ni de cinco, ni de diez, ni de quince, tenemos un jugadores de 30 o 35 jugadores que se han sabido compenetrar y han entendido cuál es el rol que deben cumplir en su momento, sea que estén jugando, o sea que no estén jugando, sea que estén lesionados o no, sancionados o no.

”Han entendido que dentro del camerino debe de haber una gran cohesión y eso es lo que se ha mostrado en el terreno de juego. Lo que se vive dentro del camerino se transmite al terreno de juego y este es un equipo muy solidario.

“Además, aunque algunos digan que no existe, un día de estos veía el programa de los señores españoles y hablaban sobre el ADN del Real Madrid. Y el ADN del Saprissa existe, aunque otros lo quieran minorizar y decir que eso no existe. Existe y se transmite y los que lo tienen bien impregnado lo han sabido enseñar al resto de los jugadores. Eso es importante para nosotros”.

- ¿Qué pasó con Douglas Sequeira?

- Él recibió un golpe y la nalga se le estaba tensando. Nosotros no nos la vamos a jugar, hemos aprendido. Cometimos y vamos seguir cometiendo errores, porque seres humanos somos, pero ante una posibilidad de poderlo sacar y que no vaya más, no nos la jugamos. Habíamos tenido en cuenta poderle dar minutos a Pablo Arboine, que ha tenido una recuperación importante junto con Warren Madrigal y es importante que tuviera minutos.

- ¿Qué significa lo que pasó con Kendall Waston?

- Durante esta semana y media, o dos semanas, Kendall hizo trabajos grupales y al igual que con Pablo Arboine, Warren Madrigal, David Guzmán, con Ulises Segura, con Joseph Mora, que ambos aquejan problemas con los tobillos y por eso no fueron de la partida y ni siquiera estuvieron en la suplencia porque queríamos darles unos dos días más para que estén contra San Carlos.

”Durante la semana hablamos con el resto del cuerpo técnico que hacen un gran trabajo, los fisios encabezados por José Sánchez, Torres, Herrera, los preparadores físicos y nuestros asistentes, tanto Rándall Row como Ricardo Arguedas, junto con Francisco Porras. Conversamos que era importante que ellos tuvieran la posibilidad para darles minutos.

”Llegamos a la conclusión de que Waston debía tener minutos, pero no jugando como central, sino como delantero. A Dios gracias, de alguna manera se vio respaldada la decisión que tomamos.

”Él ha trabajado enormemente, ha sufrido enormemente como han sufrido muchos otros, como Ricardo Blanco a quien le mando un gran saludo, un gran abrazo y le digo que se recupere lo más pronto, con tranquilidad, que aquí lo estamos esperando, que le tenemos un gran aprecio y se le estima en demasía, como ser humano y como futbolista.

”Para nosotros es importante que Waston haya podido jugar, que haya cumplido algunos minutos y con mucha más razón que haya podido anotar. Para nosotros es una gran satisfacción”.

- Llegó a 150 partidos en Primera División. ¿Cómo se siente como técnico?

- Eso no lo sabía y no le estoy mintiendo, usted me lo está diciendo. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda, yo sigo buscando y tratando de entender yo, por qué estoy acá y por qué tengo esta oportunidad. Si lo llego a lograr hacer, lo único que me queda es darle gracias a Dios, porque ha respaldado nuestro trabajo y no tengo palabras y nada más lo alabo a Él por la gracia que me da.

- El equipo llega a 97 puntos en la tabla acumulada. ¿Da énfasis a una nueva marca en torneos cortos?

- Es igual, yo normalmente no me fijo en esas cosas y es una buena noticia que usted me da. Nuevamente vuelvo a bendecir, a alabar y a darle gracias al Eterno por su misericordia para con nosotros, porque nos ha dejado hacer dos torneos muy buenos, que dan la posibilidad de llegar a esa puntuación. Nada más nos queda seguir trabajado y tratando siempre de ganar. Si eso nos hace acumular más puntos y de alguna manera escribir una nueva historia en el fútbol nacional y en nuestra institución, bienvenido sea y gracias a Dios por ello.

- Son líderes a nivel general en condición de visitante y son líderes cuando juegan de locales. ¿Qué piensa de eso?

- Eso es importante y aunque no hago números, o no me fijo mucho en los números, sí le pongo atención a eso. Nuestro equipo es fuerte como local, pero también es muy fuerte como visitante. Vamos en el próximo partido a enfrentar a un gran rival en su campo, el Carlos Ugalde, un equipo que al igual que nosotros está peleando clasificación y asegurarse un lugar lo más arriba posible de la zona de clasificación, que igualmente está peleando lugares de Concacaf.

”Lo que nosotros queremos es ir a hacer un buen partido y de alguna forma revalidar lo que ha venido haciendo este equipo tanto de local como de visitante. Sí le había puesto más atención a eso, que de visitantes somos muy fuertes.

”Esperemos poderlo hacer el martes ante un gran rival como el equipo sancarleño y ojalá que el domingo en nuestro estadio, ante nuestra afición también podamos de alguna manera ser contundentes como lo hemos tratado de hacer como local.

”Y de alguna manera sentenciar, el haber ya clasificado y ojalá hacerlo de primeros, como siempre lo he dicho. Lo importante es meterse entre los cuatro, es clasificar, pero si puede hacerlo de primero, luche por ello. Y nosotros hemos luchado por ello”.

- ¿Cómo recibe esta victoria luego de que tenía un hospital?

- Independientemente de qué haya sucedido, nosotros no vamos a hacer una tormenta, un huracán, no vamos a salir a decir que así nos sentimos, ni decir que pobrecitos nosotros, dar lástima o ser víctimas, no. Y así se los he hecho saber a nuestros jugadores. Nosotros somos Saprissa e independientemente de qué haya sucedido, nosotros no nos vamos a victimizar.

”Gracias a Dios, los que han estado siempre han respaldado a los que están lesionados, suspendidos, a los que andan en Selección y el equipo se ha visto bien, se ha mantenido ahí, ha peleado primeros lugares.

”Y en este torneo ha peleado no solo primeros lugares, sino igualmente acortó una gran diferencia con el que en su momento fue el primer lugar y para nosotros eso es importante. Repito, lo que sucede es que el ADN del Saprissa sí existe”.

Los partidos que faltan de la fase regular

- Jornada 21

San Carlos vs. Saprissa

Liberia vs. Grecia

Guanacasteca vs. Pérez Zeledón

Cartaginés vs. Sporting

Santos vs. Alajuelense

Herediano vs. Puntarenas

- Jornada 22

Alajuelense vs. Guanacasteca

Saprissa vs. Santos

Grecia vs. Santos

Pérez Zeledón vs. Liberia

Sporting vs. Herediano

Puntarenas vs. Cartaginés

Un vistazo a la tabla de posiciones