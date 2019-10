— Por supuesto que tranquilos no vamos a estar. Tampoco vamos a aceptar un solo despido a ultranza. (...) Lo que nos preocupa es el pago de bonos para que la gente se quede sin trabajo. Eso no nos suena, no nos gusta... le dan un poco más de plata a la gente pero el problema del desempleo va a llegar en unos meses. Lo otro que no nos parece es que la Asamblea Legislativa autorice a Japdeva despedir gente independientemente si están de acuerdo o no, muere el tema de lo voluntario. (...) Vamos a luchar por todos los medios.