“Si bien es cierto que a mí me paga ITP, en el trasfondo es que a mí el que me paga es MECO. No hay que ser idiota para sacar esa conclusión; entonces siempre cuido los intereses de MECO y me he expuesto tanto profesionalmente a hacer cosas que yo sé que no son procedentes”, se quejó Martínez, por teléfono.