“Los sistemas ferroviarios no se sostienen con tarifas. No se sostienen con tarifas ni aquí, ni en Manhattan, ni en Europa. Yo pongo a la gente a pensar: imagínese las ciudades más importantes del mundo si desconectamos el sistema ferrocarril de pasajeros, sería un caos total. Bueno, nosotros ya vivimos en ese caos, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de lo que es vivir mejor”, aseveró Villalobos.