“Tengo que reconocer que algo falló y hay que decirlo claramente, yo no evito decir lo que yo creo. Me parece que el puerto tiene más de un 80% de utilización para carga y descarga de los barcos, eso no es aceptable, nos excedimos, es decir, al inicio. El puerto está operando sobresaturado, y eso no debió haber sido así, algo falló”, señaló Méndez.