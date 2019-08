"No fue a partir de esa huelga ni ese acuerdo que se desaplicó al regla fiscal para la Caja, eso fue no solo porque la ley había excluido los regímenes de pensiones en el caso particular de la Caja si no porque la Sala Constitucional, cuando se le hizo la consulta acerca de la reforma, claramente expresó que no lo considerara inconstitucional en el tanto y en el cuanto el seguro de enfermedad y maternidad también estuviera fuera de la aplicación de la regla.