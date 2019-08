“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y no me sentiré arrepentido de hacerlo por el país, tomando las decisiones que había que tomar. Lo que creo es que el Gobierno está tratando de evadir responsabilidades que creamos a partir del proyecto fiscal para darle gusto a los grupos de presión y eso no lo vamos a permitir así no más”, afirmó Benavides.