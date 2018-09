“Tengo pendiente una conversación con doña Patricia sobre la materia, la cual tendré en las próximas horas. He estado en lo que tenía que ver ayer en los diferentes temas de atención del gobierno y no he tenido el espacio para conversar con ella, como lo haré. Costa Rica requiere mucho diálogo en este momento y eso es lo que planeo, procederé a conversar con doña Patricia para tener un entendimiento sobre ese punto”, dijo el mandatario.